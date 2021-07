Antennefuglen på billedet varsler måske nye tider. Det gør Dalby Antennelaug også, for bestyrelsen ønsker at overlade opdateringen og den fremtidige drift af deres anlæg til Stofa. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Antennelaug strækker våben Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Antennelaug strækker våben

Faxe - 01. juli 2021 kl. 08:20 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen

Når Dalby Antennelaug holder generalforsamling 8. juli så er det med meddelelsen om, at foreningen vil opløse sig selv.

»Bestyrelsen har erkendt, at vi ikke magter økonomisk at opgradere vores anlæg med en gennemgribende ombygning. Vi er også kommet til den erkendelse, at hvis ikke anlægget renoveres har foreningen ingen fremtid. Derfor har vi gennem nogen tid forhandlet med Stofa, og vi er kommet frem til følgende aftale«.

Sådan skriver bestyrelsen for Dalby Antennelaug af 1973 i indkaldelsen til både ordinær og ekstraordinær generalforsamling, som finder sted 8. juli kl. 19.00 i Dalby Forsamlingshus.

Aftalen, som medlemmerne skal stemme om på generalforsamlingen, om de vil være med til at i indgå, går ud på, at Stofa opgraderer det 48 år gamle anlæg til Docsis 3.1. Det betyder i almindelig tale, at de der ønsker det, kan få 1 gb internet. Alt udstyr over jorden udskiftes, og der udskiftes omkring to kilometer kabler i jorden. Det vil koste cirka 4.5 millioner kroner, oplyser antennelauget til sine medlemmer.

»Stofas tilbud betyder, at de overtager vores forening«, skriver bestyrelsen videre.

Hvis medlemmerne på generalforsamlingen godkender aftalen, så forventer Stofa at begynde ombygningen allerede 9. august i år, og arbejdet vil tage nogle uger, med kortvarige afbrydelser.

»Når arbejdet er udført, vil vi ikke længere opleve de generende udfald på nettet«, skriver bestyrelsen-

Tilbyder fem års rabat

Når ombygningen er afsluttet, tilbyder Stofa standard udbud og priser, hvor der i 60 måneder (fem år) gives rabat på tv-pakkerne på 45 kroner inklusiv moms pr. måned, fremgår det af aftalen.

Ligeledes gives der rabat på Stofas standard internetprodukter i 60 måneder på 20 kroner inklusiv moms pr. måned,

Stofa drifter og vedligeholder det nuværende anlæg med nuværende produkter.

Hvis aftalen indgås, så oprettes der i stedet for det nuværende antennelaug en brugerforening, som har den direkte kontakt til Stofa, ligesom antennelaugets bestyrelse har i dag. Bestyrelsens fem medlemmer vil gerne forsætte som bestyrelse i denne brugerforening, oplyser de i indkaldelsen.

Antennelaugets virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at Antennelauget skal indgå i en anden forening. Denne ændring kræver ifølge laugets vedtægter, at to tredjedele af antennelaugets medlemmer stemmer for det. Er to tredjedele af antennelaugets medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes senest 21 hverdage efter.

Eventuelt overskud, efter at alle antennelaugets forpligtelser er dækket, fordeles ligeligt mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer, står der i vedtægterne.

Antennelaug af 1973 leverer TV og radiosignaler til cirka 660 husstande i Dalby, og der leveres også bredbånd og IP-telefoni.