Niels Svane studerer kortet med røde prikker - altså dem der ikke er medlem af antenneforeningen - og nu får de et godt tilbud. Foto: Torkild Svane Kraft

Send til din ven. X Artiklen: Antenneforeningen har et godt tilbud til alle Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Antenneforeningen har et godt tilbud til alle

Faxe - 17. marts 2021 kl. 11:23 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen

TV og internet: Fakse og Fakse Ladeplads Antenneforening er lige nu ude med et godt tilbud til dem der ikke er medlem af foreningen - men der er også gode nyheder til nuværende medlemmer.

Fakse og Fakse Ladeplads Antenneforening leverer tv og internet i Faxe, Faxe Ladeplads, Karise og Orup - og er en af landets ældste antenneforeninger.

Indtil for godt to år siden havde antenneforeningen sit eget tekniske udstyr og kabler i jorden, men i 2018 indgik man en aftale med Fibia. Det betød at de gamle coax-kabler blev skrottet og erstattet med fibernet fra Fibia, og det tekniske udstyr på Østervej i Faxe kunne skrottes.

Det eneste der er tilbage der, er en høj mast, som antenneforeningen udlejer til mobilselskaber.

Når antenneforeningen studerer kort over Faxe, Faxe Ladeplads, Orup og Karise er der en del røde prikker - og det er husstande der ikke er med i antenneforeningen - men de skal da have muligheden, siger Niels Svane, der er formand for Fakse og Fakse Ladeplads Antenneforening.

Så derfor vil alle med ,,røde prikker" modtage et brev med et godt tilbud, nemlig om at man kan blive tilsluttet antenneforeningen helt gratis - ligesom alle eksisterende medlemmer blev det, da driften overgik til Fibia.

Normalprisen for tilslutning er i omegnen af 2.000 kr. så det er en del penge man sparer. Desuden vil man kunne få både internet og tv til priser der er væsentlig lavere end hvis man handlede direkte med Fibia.

Hvis man vil have den lille tv-pakke koster den 189 kr. gennem antenneforeningen, mens man skal betale 299 kr. direkte hos Fibia.

Dobbelt op for 0 kroner

Også hvad internet gælder, så er det billigere gennem antenneforeningen. Her sparer man godt 40 kr. om måneden hvis man vælger en 100/100 forbindelse - og den forbindelse bliver i øvrigt dobbelt så god fra 1. juni.

- Den hastighed man har nu, bliver sat op til det dobbelte, men til samme pris, både for nuværende og kommende medlemmer, fortæller Niels Svane.

Der er flere forskellige tilbud om internethastighed, og når det er gennem Fibia er hastigheden den samme uanset om man up- eller downloader. Desuden er Fibia flere år i træk kåret som bedste Danmarks bedste internet.

Det er da også et særdeles pålideligt selskab, hvor man meget sjældent oplever nedbrud - lige bortset fra da denne artikel blev skrevet, for her var Fibia nede, men det er også den eneste gang, at denne signatur har oplevet det gennem de seneste par år.

Ud over de nævnte priser på tv og internet, skal der naturligvis betales kontingent til Fakse og Fakse Ladeplads Antenneforening, og den udgør 10 kr. om måneden, men bliver måske sat ned til kun 5 kr., oplyser Niels Svane.

For foreningen vil ikke opkræve mere end højest nødvendigt: Vi er jo ikke en spareforening, lyder det fra formanden.

Du kan se mere om priser og muligheder på antenneforeningen.dk.