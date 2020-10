Se billedserie Storrepræsentant Jette Skovsgaard (tv), overmester Anni Petersen og storrepræsentant Anita Foxmar repræsenterer her de 54 søstre i Odd Fellow Ordenens Rebekkaloge nummer 74, Anne Hardenberg, der har doneret 40.000 kroner, fordi de fejrer 40 års jubilæum. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Anne Hardenberg donerer 40.000 kroner

Faxe - 13. oktober 2020 kl. 13:13 Af Nikolaj Rasch Skou

Odd Fellow Ordenens søsterloge, Anne Hardenberg i Haslev, har doneret 40.000 kroner til fire foreningers arbejde i anledning af søstrenes 40 års jubilæum.

Søndag den 11. oktober fyldte Odd Fellow Ordenens søsterlogen nummer 74, Anne Hardenberg i Haslev, 40 år.

Jubilæet skulle have været fejret med en reception, hvor der blev doneret fire gange 10.000 kroner til følgende modtagere:

1) Sclerosehospitalet i Haslev, der vil bruge pengene til at gøre det hyggeligere for patienterne på hospitalet.

2) Ringsted Krisecenter, som vil bruge pengene til børnene på centeret. Krisecentret har fokus på udvikling af støtte og hjælp til voldsudsatte kvinder og børn.

3) Børns Vilkår, der kæmper for, at ingen børn i Danmark svigtes - hverken af barnets nærmeste voksne eller af samfundet.

4) Servicehunde til handicappede, STH, der træner servicehunde til glæde og gavn for mennesker med bevægelseshandicap.

Donationerne skulle have været uddelt ved en reception i logebygningen i går, men på grund af Covid-19 restriktionerne, blev receptionen aflyst og de i alt 40.000 kroner er nu overdraget via bankoverførsler i stedet for.

Udsprang fra Næstved Søsterlogen i Haslev er udsprunget af søsterloge nummer 10, Birgitte Gjøe i Næstved, fordi der var så mange søstre i 1970erne, at det gav mening at ny afdeling.

Navnet Anne Hardenberg blev valg efter den stærke og selvstændige kvinde, som fik Bregentved Hovedgaard i morgengave i 1573, da hun blev gift med Oluf Mouritsen Krognos. Han døde bare fem måneder efter brylluppet, og så drev Anne Hardenberg godset videre.

Hun var kendt for sit store humanitære arbejde og sin særlige omsorg for forældreløse børn.

I første omgang var Anne Hardenberg en såkaldt Rebekkaforening under Birgitte Gjøe fra 1976, men den blev 11. oktober 1980 institueret i Odd Fellow Ordenen i Haslev sammen med broderloge nummer 65, Morgenstjernen, der blev institueret 17. december i 1939.

Af de seks søstre, som ansøgte Storlogen om fribrev i 1980, er Edith Schuster Jensen fortsat tilbage.

- Jeg har tidligere været overmester i Anne Hardenberg, og dengang var vi 78 søstre, hvor der i dag er 54. Tilbagegangen skyldes som i alle mulige andre foreninger, at der er så mange tilbud i samfundet i dag, at det gør, at vi ikke får nye ind, når de gamle søstre dør, siger distriktsdeputeret storsire Dorthe Sterndorff Andersen.

- Vi fordyber os i vores arbejde, men vi er også en glad orden. Vi har humoren med os, og vi har det rigtig hyggeligt sammen, tilføjer hun.

- Vi har et godt netværk, og vi holder øje med hinanden og besøger de syge, fortæller storerepræsentant Jette Skovsgaard.

Mange arrangementer Brødrene og søstrene betaler et kontingent, der dækker driften af logebygningen, som også lejes ud til for eksempel begravelser, da den ligger tæt på kirken.

Men alt hvad der tjenes på arrangementer som julestuer og kirkekoncerter går blandt andet til at holde juletræsfesten for ældre og handicappede og deres familier med børn og børnebørn.

- Der plejer at komme 100, men i år er alt aflyst. Vi nåede heldigvis at holde vores fest med Rotarys Inner Wheel og Dameklubben i Dansk Broderorden i februar måned, fortæller overmester Anni Petersen.

Hvis man gerne vil være en del af søsterfællesskabet i Anne Hardenberg, så kan man henvende sig til dem, og det handler om at være mod andre, som du vil have, at de skal være mod dig.

- Det har bestemt ikke noget med dit erhverv, politik eller din religion at gøre, men du skal du skal være et ordentligt menneske for at blive optaget, siger Dorthe Sterndorff Andersen.

Hvis man bliver optaget, så skal der gennemføres et særligt optagelsesritual.

- Det holder vi hemmeligt, for der skal være noget, som er helt særligt for os, når vi tager vores festtøj på, som er de lange sorte kjoler, fortæller storrepræsentant Anita Foxmar.

En anden særlig oplevelse søstrene har haft, var da 28 af dem i 2019 besøgte deres venskabsloge i Selfoss i Island, og det er planen, at den også skal komme til Haslev for at besøge Bregentved og Skovtårnet.