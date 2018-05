Anklager accepterer frifindelse i sag om 15-årigs narkodød

Det står fast, efter at anklagemyndigheden ifølge TV Øst har valgt at acceptere frifindelsen af den unge pusher.

Dermed slipper han med de fire måneders fængsel, som Retten i Næstved landede på for to uger siden. Den straf skyldes alene, at den 17-årige ifølge retten havde udsat andres liv for fare ved at sælge det farlige stof.

Anklagemyndigheden havde krævet 15 måneders fængsel - særligt med henvisning til tiltalen om uagtsomt manddrab. Men retten mente altså ikke, at den tiltalte kunne stilles direkte til ansvar for den 15-åriges død.

Pusheren var anklaget for via en mellemmand at have solgt stofferne til to 15-årige skolelever fra Haslev og for selv at have givet en 17-årig pige fra Næstved en dosis.

Mens de to øvrige teenagere slap fra narkoforgiftningen uden men, endte indtagelsen af stofferne med at koste den 15-årige Adam Buk livet.

Efter knap to ugers kamp døde han natten til 15. februar på Rigshospitalet i København. Der var ikke mere at gøre, og hjernen havde taget stor skade, sagde en ven af familien i den forbindelse til TV Øst.

Under sagen erkendte den 17-årige salget og kendskabet til stoffets styrke, men nægtede sig skyldig i uagtsomt manddrab.

- Det var ikke på den måde, det skulle ske, og det beklager jeg, sagde den tiltalte, da han fik det sidste ord i retten.

Efter byretsdommen for to uger siden blev den tiltalte løsladt, da han allerede havde afsonet sin straf under varetægtsfængslingen.

Selv har han ifølge TV Øst ikke ønsket at anke sin dom til landsretten.