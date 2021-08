Sagen fortsatte mandag, og der falder endelig dom fredag eftermiddag klokken 14.Foto: Morten Chas Overgaard

Anklager: »En by, hvor rygterne svirrer«

Mandag blev de sidste vidner afhørt i sagen, hvor fire mænd er tiltalt for gruppevoldtægt i Haslev. Dommen falder fredag.

Faxe - 16. august 2021 kl. 20:13 Af Morten Chas Overgaard

Mandag var tredje retsdag i sagen mod de fire mænd, der står anklaget for at have gruppevoldtaget en 15-årig pige i et skur på Sofiendalskolen i Haslev. Pigen har selv forklaret, at hun flere gange under agten sagde nej og fortalte, at hun ville hjem, men at mændene var blevet ved.

Gruppen af unge mænd, der består af en dengang 17-årig og tre 19-årige, har dog alle forklaret, at den 15-årige selv ville mødes med dem, og at hun gav udtryk for, at hun gerne ville have sex med dem, mens det stod på.

De fleste af vidnerne i sagen har malet et billede af den 15-årige som »løs på tråden«, og det fortsatte mandag.

- Hun har selv skrevet til ham (en af de 19-årige tiltalte red.) og spurgt, om han ikke ville komme, og mens de var i skuret tog hun flere gange telefonen, når jeg ringede til hende. Jeg har også hørt i Haslev, at hun har været sammen med en anden dagen efter, og et par dage senere så jeg hende i lårkort nede på Jernbanegade om aftenen. Jeg har selv været udsat for en lignende oplevelse, og hvis det er sket for en, så har man ikke lyst til at have sex med nogen dagen efter eller rende rundt i lårkort, så burer man sig inde på sit værelse, sagde lød det fra en ung kvinde, der havde været i den bil, den 15-årige var blevet kørt frem og tilbage fra skolen i.

Kvinden, der har kendt den 15-årige i omkring fire år, fortalte også, at den 15-årige tidligere skulle have fortalt hende, at hun havde anmeldt to andre for voldtægt.

Sladrekultur I sin afsluttende procedure understregede anklager Steen Saabye, at det, der ifølge vidnerne gjorde, at de ikke troede på, at den 15-årige var blevet voldtaget, var resultatet af en sladrekultur fyldt med rygter.

- Alle vidnerne mener, at hun er løs på tråden, men det hele er baseret på noget, de har hørt. Ingen har selv set noget. En mener, at hun har haft sex med to andre samme dag som voldtægten, og en anden mener, at hun har haft sex med en person dagen efter, men det er alt sammen noget de har hørt i en by, hvor rygterne svirrer. En nævner, at hun har set hende (den 15-årige red.) i Haslev i en kort kjole, men det er, så vidt jeg ved, ikke ulovligt, og alle håndterer den her slags overgreb forskelligt, det ved jeg gennem mit arbejde, sagde anklager Steen Saabye i sin procedure.

Han nævnte også de videoer, der er optaget under agten, og som også blev afspillet bag lukkede døre. Han brugte dem som argument for, at der ikke var tale om gensidig sex, men i stedet et voldsomt overgreb.

- Loven dækker både samleje og anden kønslig omgang, som for eksempel at stikke fingre op i offerets skede, og det er det, vi ser i videoen. Det foregår meget voldsomt, og de lyde, man hører, er udelukkende klynken, fordi det gør ondt. Man kan se, at de andre var der imens, det stod på, og hun fortæller i øvrigt, at hun bliver dårlig, og at hun endda begynder at bløde, lød det i retten fra Steen Saabye.

En af de ting, som Steen Saabye lagde vægt på, som skærpende omstændighed, var, at en eller flere af de fire unge mænd havde planlagt at begå overgrebet og filme det.

»Husk at sende hende bror« I en gruppe på Snapchat havde et medlem af gruppen skrevet med en af gerningsmændene.

- Vi ser en besked, hvor der står »Husk at lave en video til mig, når de andre kommer« og senere en besked, hvor der stod »Husk at sende hende bror, har kun 3% strøm«, og det kan godt være, at de tiltalte forklarer, at det handler om en fest i Greve, som han i øvrigt er blevet smidt ud fra, det har jeg svært ved at se, lød det i anklagerens procedure.

De fire forsvarere i sagen gjorde, hvad de kunne for at så tvivl om den dengang 15-årige piges forklaring.

Blandt andet havde pigen forklaret, at hun gentagende gange havde sagt, at hun skulle hjem, og at hun blev nødt til at gå, men det mente en af forsvarerne ikke var tilstrækkeligt til at få de fire unge mænd til at forstå, at hun ikke ville have sex med dem.

En anden forsvarer slog ned på, at pigen i sin forklaring nævnte, at de fire mænd havde snakket sammen på et sprog, hun ikke kunne forstå, på trods af, at de fire dømte ikke har andre sprog til fælles end dansk.

En forsvarer pegede også på, at pigen i sin forklaring havde sagt, at hun ikke var fuld, selvom flere vidner og en analyse fra sygehuset sagde, at hun havde drukket alkohol.

En af forsvarerne fandt det også meget underligt, at pigen ifølge sin egen forklaring havde sagt nej til oralsex, og at det efterfølgende blev respekteret af de fire formodede overgrebsmænd.

- Hvis man har gang i en voldtægt, hvorfor skulle man så respektere et nej når man spørger om et blowjob? Det kan man da bare kræve, hvis man alligevel er i gang med at voldtage hende. For mig er det en afsløring af, at man respekterer hendes svar, og dermed at man ikke vil gøre noget mod hendes vilje, lød det fra en af mændenes forsvarer, inden dommere og domsmænd trak sig tilbage for at votere.

Der falder dom i sagen fredag den 20. august.