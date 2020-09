Et ophold på politistationen fik ikke den 24-årige til at holde sig væk fra adressen. Arkivfoto

Anholdelse stoppede ikke vred mand

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi fik tirsdag morgen en anmeldelse om husspektakler på en adresse i Faxe Ladeplads, hvor et tidligere par var kommet op at skændes.

Der var tale om en 24-årig mand fra Næstved, og for at få ro på stedet blev han anholdt klokken 8.13 og sigtet for at lægge hindringer i vejen for politiets arbejde.