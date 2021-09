Ïnden vælgerne skal beslutte, hvilke 25 politikere der skal forvalte Faxe Kommunes husholdningsbudget fra næste år skal husholdningsbudgettet for næste år lægges. Budgetforhandlingerne går i gang mandag 13. september klokken 17.00. Foto: Rune Reggelsen Skjold

Analyse: Budgetlægningen bliver det muliges kunst

Faxe - 13. september 2021 kl. 13:31 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen

Historisk slanke sparekataloger og meget få opprioriteringsforslag i et unormalt svært budgetlægningsår kan vanskeliggøre budgetprocessen i år. Forhandlingerne starter mandag 13. september.

Banen blev i nogen grad kridtet op, da administrationens budgetforlag var på dagordenen ved det seneste byrådsmøde. Man kunne vejre en forsigtig optimistisk stemning forud for de kommende budgetforhandlinger - en stemning, der først og fremmest fastholdt et politisk ansvar for at få opgaven med at skabe et budget i balance inden fristen 15. oktober.

Det er byrådet selv, der denne gang har bedt administrationen om at droppe de tykke sparekataloger på de enkelte områder ud fra devisen om, at det hvert år skaber utryghed og uro ude blandt borgerne, når man skyder med sparespredehagl og både »truer« med at lukke børnehaver og sætte priserne op for de ældres mad.

Denne gang er der få, men stadig kontante spareforslag på menuen på alle udvalgsområder.

Vil ikke pille ved velfærd

Der synes bred enighed om at man ikke ønsker at pille ved det, man så fint kalder den borgernære velfærd. Servicen skal heller ikke blive ringere. Men kan det overhovedet lade sig gøre ikke at lave forringelser på den service, borgerne får i dag, når man samtidig skal finde besparelser på 45 millioner kroner?

Øvelsen kan synes noget nær umulig, men borgmester Ole Vive (V), der skal lede budgetforhandlingerne, maner til ro.

- Jeg vil gerne mane til ro. Den skræmmekampagne, nogle gerne vil køre, kan vi ikke bruge til noget. Jeg tror på at vi nok skal lande et budget, et fornuftigt budget, i balance, og som alle kan se sig i. Det er i hvert fald dét, der er min ambition, siger han.

Han anerkender dog, at det største slag nok allerede skal slås mandag.

- Vi kommer til at starte lidt omvendt, når vi mødes mandag eftermiddag. Nemlig med at få snakket om de store ting: fx. anlæg og skat. Der skal vi nå til enighed, før vi kan komme videre, siger borgmesteren.

De store knaster i forhold til anlægsbudgettet, som kan få effekt på resten af budgettet, synes umiddelbart at være omfartvej eller ej i Haslev og opsparingen til svømmehallen i Haslev. Så er der de nordvendte ramper i Ulse, som man nok også vil tale om - også selv om det er et projekt, der i øjeblikket er ude af kommunens hænder...

Der er det »men« i forhold til skatten, som Socialdemokratiet i byrådssalen ønskede mulighed for at sætte op, hvis det blev nødvendigt.

- Vi bliver selvfølgelig skåret i tilskud osv., det er én ting, men den er vi klar over. Men det ser ud til, at der ikke er ret mange kommuner, der ønsker at sænke skatten i år, og det skal der til, før andre kommuner - som for eksempel os - kan hæve skatten uden sanktioner. Så det er faktisk et håndtag, vi ikke kan bruge. Der er vi faktisk bundet på hænderne, sige Ole Vive.

Mere sampasning?

Hvis man kigger nærmere i sparekatalogerne, så er der for eksempel forslag om at sampasse børnene i institutioner i efterårsferien og en uge mere i sommerferien fremover. I dag holder alle dagtilbud lukket i uge 29 på nær de tilbud, hvor der er sampasning. Forslaget går på at holde lukket i uge 28 også. Sampasningsforslagene kan, hvis de bliver vedtaget, som nævnt spare kommunen for samlet fire millioner kroner årligt fremover, men det er ikke uden konsekvenser for serviceniveauet, står der også i forslagene. Det går både ud over normeringerne og forældres og personalets handlemuligheder, som der står.

Tøjvask hver 14. dag?

Hvor ofte skal hjemmeboende ældre have vasket tøj? Et emne, der næsten dukker op i budgetdebatten hvert eneste år. Denne gang er der forslag om enten at udlicitere eller reducere tøjvask for hjemmeboende ældre.

Der er i dag cirka 192 borgere, der får hjælp til tøjvask, oplyser administrationen. De fleste får vasket tøj én gang om ugen, mens enkelte får vasket hver 2. eller 3. uge (gennemsnitligt 17 minutter om ugen). For at opnå en besparelse, er det nødvendigt at revisitere borgerne og ændre kvalitetsstandarden, så tilbud om tøjvask fremover ikke kan være hver, men højest hver anden uge. Mulig årlig besparelse: 308.000 fra 2023. Ved udlicitering af tøjvask: 456.000 kroner fra 2023.

Hvis man ændrer kvalitetsstandarden ved at tilbyde tøjvask højst hver anden uge, er det svært ikke at se det som en forringelse af servicen til de pågældende borgere. Vælger man i øvrigt udliciteringsmodellen, er erfaringen ifølge forslaget, at mellem 40 og 60 procent af de visiterede borgere takker nej til tilbuddet. Her er det værd at bemærke, at hvis borgeren takker nej til tilbuddet om tøjvask i en udlicitering, så forsvinder kommunens forpligtelse til tøjvask også.

Og sådan fortsætter forslagene.

- Det kommer altid an på øjnene der ser, om man mener at noget er en forringelse, og jeg ved godt, at der sidder mange mennesker derude og afventer, hvilke beslutninger vi tager. Kommunens budget berører jo mange mennesker, men jeg kan garantere, at vi i hvert fald ikke lægger op til massefyringer, fastslår Ole Vive.

Kroner og øre

Der er i budgetforslaget indarbejdet en budgettilførsel på beskæftigelsesområdet på 68 mio. kr. i 2022 og frem. På Socialudvalgets område er der tilført 26 mio. kr. i alle år fra 2022-2025, begge tilførsler sker som følge af stigende aktiviteter. Der er herudover blandt andet afsat en bufferpulje til hjemmeplejen og til bedre bemanding i ældreplejen på samlet 8,5 millioner kroner.

Så store budgettilførsler har uundgåeligt konsekvenser for likviditeten.

Politikerne skal desuden operere med en historisk lille anlægsramme, hvis administrationens forslag opnår enighed. I 2022 er den nede på cirka 55 millioner kroner.

Vilje til enighed

Sidste år i oktober endte flertalsgruppen i »blå blok« med Venstre, Liberal Alliance, DF, Konservative og Lokallisten med at sidde alene tilbage i forhandlingslokalet, da årets budget skulle vedtages.

Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten kunne ikke acceptere anlæggelsen af en ny omfartsvej i Haslev. Det blev også til en 0,2 procentpoints skattesænkning.

Det kan meget vel ske, at samme trekløver forlader forhandlingerne igen, hvis man ikke kan blive enige om netop omfartvejen igen og nu også svømmehallen. Men viljen til at nå til enighed om et budget i år synes faktisk at være ret stor hele vejen rundt om bordet.

Fakta:

Byrådet førstebehandlede budget 2022 1. september. Dagen efter var der borgermøde om budgettet

Budgetforslaget har været i høring indtil 10. september hos relevante instanser

Mandag 13. september er der første budgetforhandlingsdag af tre. Anden forhandlingsdag er 20. september tredje er 27. september

Her sætter repræsentanter fra alle politiske partier sig i rundkreds, og så går øvelsen ud på at blive enige om, hvordan budgettet skal at skrues sammen

Budgettet skal vedtages senest 15. oktober

Der er 2. behandling af budgettet i først økonomiudvalget 6. oktober og i byrådet 14. oktober