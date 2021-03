Ambulancetider kan forbedres

- Det er mit postnummer og i det tilfælde, at det borgmesteren eller hans familie, der har får brug for en ambulance, så vil der gå relativt lang tid. Når det er sagt, så har jeg egentlig ikke noget at skyde Falck og Region Sjælland i skoene, for billedet er det samme i andre kommuner, der har store arealer og landdistrikter. Men den behandling, som du får i dag i ambulancen, er blevet langt bedre end den var tidligere, og det er mindst lige så vigtigt, siger Faxe Kommunes borgmester Ole Vive (V) .

- Vi altid have fokus på at gøre det bedre. Og politiets udrykningstider er et godt eksempel på, at det kan gøres bedre. For tre år siden tog det dem tre minutter længere end i dag at rykke ud til en akut opgave i Faxe Kommune, og når det er lykkedes for politiet at forkorte ventetiden så markant, så skal vi skal have fokus på det og holde regionen op på det i forhold til ambulancetiderne, siger Ole Vive og tilføjer at responstiderne faktisk er betydeligt højere i nogle af Faxes nabokommuner.