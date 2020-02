Alle kan få gavn af Håndværkerhøjskolens område

Knapt to år og 3261 underskrifter senere har et enigt byråd nedstemt lokalplanen med plads til boliger og erhverv på den tidligere Håndværkerhøjskoles område i Haslev.

- Jeg kan bare konstatere fra plan- og kulturudvalgets side, at lokalplanen her annulleres, og så må vi se, hvad fremtiden bringer, siger René Tuekær (L), formand i plan- og kulturudvalget.

Forslaget om at annullere lokalplan 500-85 og kommuneplantillæg 16 blev vedtaget i kultur- og planudvalget den 21. januar 2020. Det kom efter et borgermøde med økonomiudvalget i december 2019, der viste stor utilfredshed med planerne.

Længe undervejs Sagen om Håndværkerhøjskolens område har varet siden 15. marts 2018, hvor byrådet vedtog, at sende lokalplan og kommuneplan i høring. Der har i perioden været borgermøder, hvor det efterhånden blev klart, at borgerne blandt andet ikke ønskede 130 boliger på grunden.

- Det har plan- og kulturudvalget taget til sig, for vi har lavet ændringer på de felter. Vi har skåret væsentligt ned på antallet af boliger og pillet vejprojektet ud af det. Så hvis man skal tage det borgermøde for gode varer, så har udvalget levet op til de ønsker, som borgerne opstillede, siger René Tuekær.

- Venstre mener, at det er den rigtige beslutning at sige nej til forslaget for lokalplanen for området ved den tidligere Håndværkerhøjskole. Derfor var venstre også medstiller sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Borgerlisten til ændringsforslaget i plan- og kulturudvalget, hvor vi endeligt siger nej til lokalplanen, siger Michael Rosendahl (V).