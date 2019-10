Forligskredsen bag budget 2020: Alle byrådets partier. Foto: Faxe Kommune

Alle 25 ombord i budget 2020

Faxe - 12. oktober 2019 kl. 18:24 Af Cecilie Hänsch Der er to ting, borgmester Ole Vive (V) gerne vil fremhæve om budget 2020: Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- At det lykkedes at lave en bred aftale med alle byrådets partier. At alle har været villige til at bøje sig mod hinanden for at få det til at lykkes. Og så at vi fandt de 16 millioner kroner i år og alle kommende år til indsatsen »Fælles om forebyggelse«.

Efter tre budgetforhandlingsdage faldt aftalen på plads. Denne gang med alle ombord - og uden skattelettelser.

- Fælles om forebyggelse er den pind i budget-aftalen, jeg er absolut allermest glad for. Den gør os i stand til at sikre bedre opfølgning til det enkelte barn, et lavere sagspres på den enkelte sagsbehandler - alt sammen med fokus på barnest behov, forklarer Ole Vive.

Det er andet år, han står i spidsen for budgetforhandlingerne.

Sidste år blev det til en smallere aftale, som Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Konservative og Borgerlisten stod bag.

- Det var skattelettelsen, der kom på bordet da vi havde forhandlet i 2-en halv dag, fortæller Knud Erik Hansen (S), gruppeformand for Socialdemokratiet og for mindretalsgruppen i Faxe Byråd.

I år er hans underskrift også at finde på budgetforliget. Og han er som Ole Vive også glad for at der blev fundet penge til »Fælles om forebyggelse«.

- Jeg er især glad for at det lykkedes at finde de 16 millioner kroner uden at vi måtte skære i andre kerneydelser. Jo, der er besparelser i budget-aftalen, men det er alle steder mindre besparelser, siger Knud Erik Hansen.

