Alex Jørgensen blev ønsket tillykke

- Det var ikke en aprilsnar, men det er ganske vist, at den unge mand har levet i otte årtier. Og covid-19-forholdsreglerne blev overholdt, da jeg 1. april ønskede Alex Jørgensen tillykke med de 80 år. Der blev holdt afstand, vi gav ikke hånd, og undgik at hoste og nyse, fortæller Jan Ivar Jakobsen, der er formand for foreningen Veteranbussen Ud i det blå.

- Gutterne i garagen. Uffe, Kennet og mange, mange flere. Ja, faktisk det meste af Haslev og omegn kom forbi, og vi skylder Alex en stor tak for hans værdifulde viden om den skønne gamle bus, og for hans gæstfrihed og knastørre humor. Alex har siden 1973 passet og plejet bussen, både da den tilhørte Bråby Lilleskole, og da den i 1975 blev overtaget af Haslev Menighedsinstitutioner og frem til i dag, hvor vi skriver 2020, siger Jan Ivar Jakobsen om fødselsaren, der bestemt ikke er tabt bag en vogn efter sit lange arbejdsliv som mekaniker, pladesmed og sidenhen naturligvis buschauffør.

- Alex har opgraderet sit hvide gangstativ. Det gik simpelthen for langsomt, så det blev for flere måneder siden skiftet ud med et kulsort og trehjulet køreapparat med fartstriber, bakgear og lys. Naturligvis elektrisk, helt i tidens klimaånd. Man får lidt en fornemmelse af ungdommens vår, når han drøner afsted, rundt hjørnet ned til værkstedet med et lille smil på læben, siger Jan Jakobsen, der har tilnavnet Speedy Gonz'ales iblandt foreningens indviede.