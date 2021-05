Se billedserie Spildevandet bliver bakterielt renset, men bakterierne skal have optimale vilkår for at fungere.

Alarm på rensningsanlægget

Hen over weekenden skete der et fald i effekten på Faxe Rensningsanlæg, og det kulminerede mandag, hvor processen med at nedbryde biologisk materiale næsten gik i stå.

Faxe - 05. maj 2021 kl. 09:36 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen

Der var sved på panden for en del medarbejdere på Faxe Rensningsanlæg i løbet af weekenden. Efter tidligere episoder, hvor der er blevet ledt urenset spildevand direkte ud i havet, er man nemlig rigtig opmærksom på vandkvaliteten, og den fik pludselig et dyk i slutningen af weekenden.

- Vi har et anlæg, hvor spildevandet bliver renset biologisk ved, at bakterier nedbryder næringsstofferne i spildevandet. Bakterierne skal have nogle gode betingelser, for hvis de ikke har optimale forhold, kan de ikke følge med, og mandag morgen har vi kunnet konstatere at effekten faldt. Vi begyndte at kunne se nogle grænseværdier, der ikke var, som de skulle være, og vi var ikke sikre på, at vi kunne blive ved med at styre processen, så vi kontaktede øjeblikkeligt Miljøstyrelsen og kommunen, fortæller Marianne Almindsø Andersen, der er direktør i Faxe Forsyning.

Den biologiske spildevandsrensning foregår ved, at man leder spildevandet ud i et bassin, hvor bakterier nedbryder det biologiske materiale, og da Faxe Rensningsanlæg konstaterede, at bakterieniveauet i vandet faldt, stoppede man med at lede spildevand ud i bassinet, men herefter faldt niveauet yderligere.

Marianne Almindsø Andersen er direktør i Faxe Forsyning. Foto: Faxe Forsyning

- Vi startede med at tro, at næringen måske var for koncentreret, så vi holdt vandet tilbage, men vi har efterfølgende haft en dialog med en ekspert, der vurderer at bakterierne måske har fået for lidt næring, så vi arbejder nu ud fra en hypotese om, at der måske skulle have været udledt mere spildevand til bassinet, siger Marianne Almindsø Andersen.

Ser bedre ud Mandag eftermiddag så det dog ud til at niveauerne var i bedring, og tirsdag var de tilbage til normalen. Ifølge Marianne Almindsø Andersen har man undersøgt de nærmere omstændigheder, og intet tyder på, at hændelsen har haft konsekvenser for Faxe Å eller resten af området, men Faxe Forsyning er uanset hvad blevet klogere.

- Vi må konstatere, at vi skal være bedre til at sørge for en stabil belastning, så det ikke pludselig går den anden vej, men det har overrasket os, for det er ikke en situation, vi har været i før, siger hun, og understreger, at situationen på rensningsanlægget i weekenden ikke har nogen sammenhæng med det billede, Sjællandske kunne tegne af vandkvaliteten i Faxe Å i lørdagsavisen, hvor der bl.a. kunne konstateres slam i overfladen.