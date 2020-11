Akuthelikopter rykkede ud til cirkus: Medarbejder havde spist en polsk agurk

Lægen bad hende om at ringe 112, og her tog de ingen chancer.

- Alarmcentralen sagde, at de havde sendt hele pakken, så der kom både en lægebil, en ambulance og deres akuthelikopter, men det blev der heldigvis ikke brug for, siger Camilla Frimann.

Dermed er der nok blot tale om et uheldigt tilfælde af allergi, som forhåbentlig ikke er for alvorligt.

- Vi har aftalt, at han ringer, når han skal hentes fra hospitalet. Vi er rigtig glade for ham, og han er rigtig god, men de næste par dage skal han nok lige have noget ro, siger Camilla Frimann, og understreger, at det for den enkelte medarbejders vedkommende nok er slut med at spise syltede agurker.