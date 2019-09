Afgjort: Kan ikke vælge halal-varer fra

Eli Jacobi Nielsen vil gerne have skrevet ind i indkøbspolitikken, at Faxe Kommune forventer, at leverandører sørger for tydelig mærkning af produkter, hvor der er betalt afgifter eller certificering af religiøse eller kulturelle organisationer.

Faxe - 24. september 2019 kl. 14:39 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter forslag fra Dansk Folkeparti sendte Venstre, Dansk Folkeparti, Borgerlisten og Liberal Alliance tilbage i marts måned administrationen på en opgave. Den gik ud på at undersøge, om man kunne give borgerne mulighed for at fravælge halal-certificerede fødevarer i kommunens institutioner, som for eksempel skoler eller kantiner.

På økonomiudvalgets møde i starten af september var administrationens indstilling klar, og her lyder anbefalingen, at man ikke går videre med forslaget.

Reglerne for mærkning af fødevarer er harmoniserede i EU, og de enkelte medlemsstater har derfor ikke mulighed for, at fastsætte nationale regler på området. Hvis kommunen alligevel ønsker muligheden for et fravalg af de certificerede varer kan man kontakte kommunens leverandører og bede dem om at spørge producenterne, om de frivilligt vil mærke deres produkter med eventuelle certificeringer.

Faxe Kommune er tilsluttet Statens og Kommunernes Indkøbsaftaler (SKI), som har omkring 4.500 forskellige varer, og de indkøbes gennem grossisten Hørkram.

Hvis Hørkram skal be- eller afkræfte, om deres leverandørers varer er halal-certificerede, skal kravet komme fra SKI, men da man er langt inde i udbudsprocessen, kan det ikke nås før næste udbud - om fem år.

Venstre var med til at bede administrationen om at se på muligheden for at lade folk fravælge halal-certificeret mad, men Ole Vive (V), der udover at være borgmester også er formand for økonomiudvalget, mener, at sagen nu er lukket.

- Nu er alle holdninger til den her sag kendte, og selv hvis vi ville ændre noget, så kan det først ske, når det næste udbud i SKI skal udformes om fem år. Det er i næste byrådsperiode, og vi ved ikke hvordan SKI-aftalen ser ud til den tid, eller om vi overhovedet vælger den løsning, så jeg kan ikke se, at der skulle være grund til at diskutere det mere på nuværende tidspunkt, siger han.

Vil forvente mærkning

Eli Jacobi Nielsen (DF) er ikke overraskende uenig med de øvrige i udvalget, der vil lukke sagen. Han mener, at man forud for næste udbudsrunde skal henstille til SKI, at man ønsker en såkaldt kravspecifikation til certificering.

- I Dansk Folkeparti ønsker vi muligheden for at sige nej til halal-certificerede fødevarer. Vi ved ikke hvor mange penge, der går til certificeringer, og vi ved ikke hvor pengene ender henne, og derfor vil vi gerne give borgerne muligheden for at sige nej tak, siger han, og fortsætter:

- Når det er sagt, så er jeg også realist. Jeg ved godt, at man ikke kan ændre indkøbspolitikken eller kravspecifikationen hos SKI fra den ene dag til den anden, men jeg synes ikke, der er noget galt i at få skrevet ind i vore indkøbspolitik, at vi forventer, at leverandører sørger for tydelig mærkning af produkter, hvor der er betalt afgifter eller certificering af religiøse eller kulturelle organisationer, siger Eli Jacobi Nielsen.

Administrationen har kigget på, hvordan lignende forslag er blevet behandlet i andre kommuner. Lignende forslag har været oppe at vende i Roskilde, Randers og Aabenaa, uden at kommunerne har ændret i indkøbspolitikken.

I Horsens har man ændret indkøbspolitikken, så der er mulighed for at de enkelte skoler eller daginstitutioner kan indrette indkøbene, så de imødekommer forældrenes ønsker, men at det skal ske i den enkelte institution.

Det ville dog kræve, at kommunen selv gennemførte udbud og fastsættelse af krav, hvilket ifølge administrationen »ville være vanskeligt af ressourcemæssige årsager.«