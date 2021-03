Genbrugspladsen i Haslev får alligevel ikke mandagsåbent, som det ellers i første omgang fremgik af pressemeddelelsen fra AffaldPlus. Foto: Nadia Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: AffaldPlus har lovet for meget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

AffaldPlus har lovet for meget

Faxe - 17. marts 2021 kl. 06:54 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Genbrugspladsen i Haslev får ikke 19, men fire åbningstimer mere om ugen.

Indstillingen til bestyrelsesmødet i AffaldPlus 29. januar 2021 fortæller, at politikerne i de seks ejerkommuner har besluttet, at samtlige A-genbrugspladser i Haslev, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg fra 1. april udvider åbningstiden med en morgentime i hverdagene, så der fremover vil være åbent fra klokken 7 til 18.

Det er, hvad der står i mødereferatet, men allerede inden vi trykte den positive nyhed i lørdagsavisen, var der indløbet en rettelse fra AffaldPlus til den pressemeddelelse, som de først havde sendt ud.

Rettelsen fortalte, at genbrugspladsen i Haslev ikke vil få udvidet åbningstiden lørdag og søndag, hvor der først var annonceret åbent i tidsrummet fra klokken 9 til 17. Der blev ændret til klokken 15 som hidtil, og tirsdag kontaktede kommunikationsmedarbejderen hos AffaldPlus igen avisen for at beklage både pressemeddelelsen og dens rettelse, da det nu viser sig, at de 11 nye åbningstimer i Haslev om mandagen, heller ikke bliver til noget.

Det er altså alene de i alt fire morgentimer fra klokken 7 til 8, der udvides med i Haslev - og ikke de i alt 15 ugentlige timer, som A-pladserne i de øvrige fem ejerkommuner har mere fra 1. april.

En historisk forklaring Kommunikationschefen i AffaldPlus, Niels Damgaard, vil gerne forklare sagens sammenhæng:

- Ved fusionen i 2010 blev det besluttet, at Faxe Kommune skulle have to lige store genbrugspladser i Rønnede og Haslev. Tilgengæld fik de begge en kortere åbningstid end den ene A-plads, som der er i de fem andre kommuner. Sådan er det fortsat, men det er gået galt med kommunikationen. Der er tale om en teknisk fejl i beslutningen. Vi har fået en ny genbrugschef, og der var ingen, som havde tænkt på, at forholdene er anderledes i Faxe Kommune, siger Niels Damgaard.

- Det er ikke en A-plads Avisen har også ringet til Finn Hansen (S), der er byrådsmedlem i Faxe og medlem af bestyrelsen i AffaldPlus. Han siger:

- Genbrugspladsen i Rønnede er den største. Det er ikke den i Haslev. Derfor er der også åbent i Rønnede om mandagen. Vi får ikke nogen ekstraudgifter med morgenåbningen i Haslev, da nogle af medarbejderne skal til at møde tidligere, og så får de før fri.

- Da I traf beslutningen, var du så godt klar over, at Haslev åbenbart ikke følger åbningstiderne for de øvrige fem A-pladser, sådan som der står i referatet?

- Jeg har hele tiden vidst, at Haslev ikke var en A-plads. Umiddelbart tror jeg, at administrationen har lavet en fejl i beslutningen. Men det er klart, at Haslev ligger på vejen ind imod København, så det er der håndværkerne vil læsse af tidligt om morgenen, og det er ærgerligt for dem, at der er lukket om mandagen, men vi har ikke råd til at øge personaleudgifterne, da der er mere affald. De øvrige fem pladser omrokerer også personalet, så det ikke giver nye omkostninger, svarer Finn Hansen.

Genbrugspladsen i Rønnede vil også efter 1. april holde åbent fra klokken 10 til 18 mandag til fredag og fra klokken 9 til 15 lørdag og søndag. Det er 52 timer om ugen. Haslev vil holde åbent 56 timer om ugen, mens A-pladserne i de fem andre ejerkommuner holder åbent i 71 timer om ugen.