AffaldPlus er politianmeldt for manglende hygiejnisering

»Som det også fremgår af slambekendtgørelsens paragraf 27, stk. 2, er det Landbrugsstyrelsen, der er tilsynsmyndighed for kvaliteten af denne type affald, der anvendes på landbrugsarealer. Der kan muligvis være flere ansvarlige bag overtrædelserne, men det håber jeg, at jeres efterforskning vil afdække. AffaldPlus, som er affaldsproducent, bekræfter at være bevidst om overtrædelsen i et notat af 13. maj 2019 vedrørende bioposer til madaffald ved at meddele i notatet, at 'pulpen' (affaldet) ikke opvarmes til 50-60 grader Celsius i de biogasanlæg, som AffaldPlus leverer pulpen til, og de erkender herved, at de er klar over, at deres affaldsprodukt ikke lever op til slambekendtgørelsens krav om hygiejnisering ved opvarmning til 70 grader Celsius i 60 minutter«, skriver Steen Petersen med henvisning til AffaldPlus's hjemmeside, der fortæller, at »så varmt bliver det slet ikke i vores anlæg til behandling af madaffald.«

»Undertegnede anmelder herved AffaldPlus for bevidst at overtræde slambekendtgørelsen.«

