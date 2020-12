Det var her i Præstelunden bag biblioteket, at en 14-årige pige kom slemt til skade i onsdags. Foto: Anders Holt

Advarsel imod syrebomber

Advarsel: Syrebomber er ikke drengestreger, skriver Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi efter at de på det seneste har undersøgt et par anmeldelser om, at der er fundet enten rester af såkaldte syrebomber eller flasker, der ikke er eksploderet.