Adams mor taler ud: - Jeg håber, at nogen lærer af det her

- Det betyder rigtig meget for mig, at folk lytter til den her historie og forstår, hvor farligt det er. Jeg synes, det er vigtigt, at man prøver at bruge den her historie til at huske på, at man skal passe på sine unge. Og at de unge skal lade være med at springe på alt muligt bare, fordi der er nogle, der siger, at det er ikke farligt, siger Katharina Lindqvist til TV ØST.

Familien har under hele forløbet valgt at fortælle åbent om, hvor slemt Adam Buk havde det, og hvad familien gennemgik via breve til TV ØST. Katharina Lindqvist forklarer hvorfor.

- Fordi det måske kan give de forældre, der sidder derude og måske også de unge, hvis der er nogle af dem, der kigger med, et billede af, hvad det er for en situation, man faktisk kan havne i, når sådan noget her sker. Det var et meget, meget voldsomt syn. Jeg tror, at der kom rigtig meget medfølelse, fordi folk godt kunne forstå situationen. Men det, jeg rigtig gerne vil have, det var, at man skulle tænke over det. Og have respekt for at vores verden ser sådan her ud, og at vores børn kan blive udsat for sådan nogle ting her, siger hun til TV ØST og fortsætter:

- Jeg håber bare, at nogen lærer noget af det her, så det ikke er helt forgæves.