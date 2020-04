Formand for Ældrerådet i Faxe Kommune, Kaj Christensen, ser gerne, at kommunen tilbyder udbringning af biblitoeksbøger til lokale indkøbssteder. Han går på samme tid og frygter, at den nuværende situationikke ændrer sig lige med det samme for kommunens mange ældre. Foto: Jens Wollesen

Ældreråd foreslår udbringning af biblioteksbøger til supermarkeder

- Vores indstilling er, at det kan vi godt forstå i de her corona-tider. I det store hele så rykker det ikke det store, at man sparer 100.000 kroner på et aktivitetstilbud til de ældre, men under de nuværende omstændigheder er det sådan det er, siger Kaj Christensen, der er formand for Ældrerådet i Faxe Kommune.

