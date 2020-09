Ældre mand reddet af røgdykkere

En cigaret var skyld i at en ældre mand, på Favrbyvej i Faxe Ladeplads, fredag aften måtte reddes ud af sin lejlighed af røgdykkere.

- Det brændte ikke, der var masser af røg, men ingen flammer. En glød har ramt et vattæppe af en slags, og så begyndte tæppet at gløde og afgive en masse røg, siger han og uddyber:

- Han var rigtig heldig, at der var årvågne naboer, der slog alarm, da de så at, der stod røg ud af vinduerne. Først var røgdykkerne inde og redde ham ud, herefter brugte vi 10-15 liter vand på at slukke gløderne, forklarer Jens Kradbek.