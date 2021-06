Se billedserie Søstrene Lisbeth Hegelund og Noomi Hegelund Jensen er flittige brugere af Æblehavens motionsrum Foto: Torkild Svane Kraft

Send til din ven. X Artiklen: Æblehaven i Faxe er på vej til fuld genåbning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Æblehaven i Faxe er på vej til fuld genåbning

Faxe - 02. juni 2021 kl. 10:01 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen

Der var en gang hvor Æblehaven altid var fyldt med glade mennesker, der hyggede sig over en kop kaffe, et godt måltid mad - og masser af aktiviteter. Men så kom Corona og ødelagde det hele.

Med andre ord, så har også Æblehaven været lukket ned i en længere periode - lige bortset fra de af kommunen visiterede borgere, der har kunnet mødes under nogle meget anderledes forhold.

- De har savnet alle de andre mennesker der ellers normalt kommer her i huset. Det er jo lidt tomt når der kun er 18 mennesker i huset, mod normalt nogle hundrede, siger Æblehavens leder Renate Gregersen.

Derfor glæder det hende da også at der nu igen kan komme gang i det aktive hus på Nygade. Nogle aktiviteter har der dog været gang i under nedlukningen. Det er udendørs gymnastik, cykel- og gå holdet.

Til gengæld har alle de andre hold ligget stille - og her skal der lægges tryk på ordet ,,alle" for der foregår utroligt mange ting i Æblehaven. Det er ikke for meget at sige, at der er en aktivitet for alle.

På Æblehavens hjemmeside og på deres facebook-side kan man følge med i hvilke hold der igen er aktive, og hvornår det hold man ellers har gået på kommer i gang igen.

Renate Gregersen fortæller at man lige nu er ved at kontakte de mange frivillige der står for de forskellige hold og foreninger, for at høre hvornår de går i gang igen. En af foreningerne er Hygge- og Kulturklubben, og de allerede startet.

Selv om der ikke foregår så meget som der plejer, er der dog gang i Æblehaven. Da avisen kiggede indenfor, naturligvis med mundbind, som jo også er et krav i Æblehaven, var der gang i motionslokalet.

Her var søstrene Lisbeth og Noomi Hegelund i fuld gang på gåmaskiner, mens Torben Jensen gik til den i romaskinen.

De er alle tre glade for at man nu kan komme i Æblehaven igen. Da verden var normal, benyttede de alle tre motionsrummet tre gange om ugen. Lige nu nøjes de med to gange om ugen - for vi skal jo lige i gang igen, sagde Torben, som lige manglede lidt i sin 4000 meter lange rotur.

Men det er nu ikke sådan at man skal motionere eller gå til en aktivitet, for at komme i Æblehaven. Renate Gregersen understreger at man også er velkommen til at kigge ind for at købe en kop kaffe eller en dejlig ret varm mad.

Æblehaven

Æblehaven ligger på Nygade 5 i Faxe

Æblehaven er et aktivitetscenter primært for pensionister

www.aeble-haven.dk

Facebook: søg på ,,Æblehavens aktivitetscenter Faxe"

Telefon 5620 3400 og 5620 3402

Lille uddrag af aktiviteter/hold: Keramik, bogcafé, papirklip, trædrejning, tegne- og malehold, gymnastik, curling, madlavning, stenslibning, cykling, porcelænsmaling, billard, bordtennis, sang og meget, meget mere