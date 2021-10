Se billedserie LOC var på plakaten til Haslev Festdage 2020 - og 2021, men begge festivaller måtte aflyses som følge af coronapandemien. Fremtiden må vise, om han er på programmet for 2022, siger arrangørerne. Foto: Anders Ole Olsen. Foto: Fotograf Anders Ole Olsen ©

Årets store havefest 2022 er i støbeskeen

Faxe - 22. oktober 2021

Faxe

Haslev: Tredje gang er lykkens gang, som et ordsprog siger. Det håber arrangørerne bag Haslev Festdage holder stik.

Både sidste år og forrige år måtte festdagene aflyses som følge af de restriktioner, der blev indført i landet som følge af coronapandemien.

Men nu har arrangørerne for ganske nylig meldt officielt ud, at de regner stærkt med at gennemføre Haslev Festdage i weekenden 17. og 18. juni 2022.

Hvor sikre er I på at kunne gennemføre festdagene i 2022?

- Det er et spørgsmål, som ingen af os kan besvare. Vores tilgang til planlægningen er, at vi får et åbent festivallandskab. Det vil sige, vi går efter at afholde en festival som den vi plejer. Vi er blevet en festival af størrelse, hvor en plan b med en mindre udgave ikke vil give mening. Vi har et sammensurium af gode folk, der hjælper til, sponsorer inklusiv Faxe Kommune, og alle de dele er beregnet på ét stort event med omkring 5.500 mennesker. Det vil for eksempel være svært at sprede de frivillige kræfter ud på flere mindre koncertarrangementer, så vi går efter fuld pakke. Det gør alle andre festivaller, vi taler med, i øvrigt også, siger Klaus Øvre Bentsen, bestyrelsesmedlem i Haslev Festdage.

Kommer L.O.C. og de andre?

Siden offentliggørelse af, at festdagene agter at vende tilbage i juni næste år, har mange følgere på fesdagenes Facebookprofil spurgt ind til, om det er de samme navne, som der var på plakaten, da de købte deres billetter i 2020, der også vil spille på festdagene i 2022?

Carpark North, L.O.C., Scarlet Pleasure, Magtens Korridorer, Hjalmer og Dodo & the Dodos var nogle af de mange bands som skulle have underholdt publikum på Haslev Festdage tilbage i 2020.

Til det svarer arrangørerne på facebook: Programmet er endnu ikke fastlagt, men følg med her på siden - vi offentliggør løbende.

Klaus Øvre Bentsen uddyber:

- Vi satser på, at i hvert fald en del af navnene fra 2020 også er på i 2022. Der foreligger en stor koordinationsopgave, fordi mange andre festivaller også skal have booket navne nu. Når det er sagt, så skulle vi gerne kunne annoncere programmet i slutningen af november, siger han, og tilføjer:

- Det skulle overraske mig meget, hvis ikke en del af dem, der var på plakaten i 2020 også gerne ville spille i Haslev i 2022.

Kæmpe havefest "som vi plejer"

Konceptet Haslev Festdage bliver der altså ikke rørt ved.

Arrangørerne går efter rammer, hvor der re plads og rum til alle, fra til ældre og til børn, og festivalpladsen på HFCs grønne plæner bliver indhegnet, ganske som den plejer.- Vi optimerer hele tiden på placeringerne af maden og barerne, men priserne vil vi helst ikke pille så meget ved. Hvis vi skal blive ved med at være tæt på landets billigste festival, så skal familien synes, at det bliver ved med at være økonomisk muligt at deltage til årets store havefest og kulturbegivenhed i Haslev, siger Klaus Øvre Bentsen.

Billetprisen er derfor uændret 495 kroner + billetgebyr, og de vil kunne bestilles på billetsalg.dk, når salget åbner 1. november.

Hvis man har holdt fast i den billet, man købte enten i 2020 eller sidste år, så gælder den også til festdagene i 2022.

- Vi håber at kunne nå op på 5.500 festdeltagere igen, og hvis vi er heldige, så ville vi være glade for at ramme 6.000 i 2022, siger Klaus Øvre Bentsen.