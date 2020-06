Catarina Janischefska blev i går årets første HF-student fra VUC Storstrøm. Foto: VUC Storstrøm

Send til din ven. X Artiklen: Årets første HF'er fra VUC Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Årets første HF'er fra VUC

Faxe - 19. juni 2020 kl. 14:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Årets første student på VUC Storstrøm i Faxe fik i dag sat huen på.

Det skete, da Catarina Janischefska trådte lettet ud som årets første HF-student på VUC Storstrøm i Faxe. Udenfor venter tillykkeønsker og kram fra

Catarinas kæreste, bonussøn og forældre, samt familiens engelske bulldog, der var kommet for at give den nybagte student en varm modtagelse. Og uddannelseschef René Bugge Bertramsen stod klar med blomster.

- Det er lidt syret. Jeg startede med at læse de hf-enkeltfag, jeg skulle bruge for at søge optagelse til pædagoguddannelsen. Tanken var, at jeg skulle være videre efter et år. Her tre år senere har jeg den fulde hf og står med hue på. Det var ikke planen, men det er superskønt. Jeg ønsker bare, at jeg havde gået den vej for 10 år siden, sagde 29-årige Catarina Janischefska, der har besluttet sig for at læse til lærer.

12-taller på stribe

Hun fortæller, at hun først slet ikke regnede med at blive så glad for at studere.

- Nu brænder jeg enormt meget for det. Jeg endte med at få 12 i flere fag, og i fremtiden kan jeg især tænke mig at undervise i historie, samfundsfag og dansk. De fag vil jeg godt videre med, siger hun.

Hun håber at blive optaget på kvote 1 på Professionshøjskolen Absalons læreruddannelse til efteråret enten i Vordingborg eller Roskilde. Men først tager hun sig tid til at nyde sommeren sammen med kæresten og hans søn.

- De har båret over med mig i disse pressede tider med corona og den større skriftlige opgave. Min kæreste har lavet mad til mig og taget ekstra ture med vores hunde. Det har været en kæmpe hjælp at have nogen at støtte sig til, siger hun anerkende.

Svært at skilles ad

Det var især isolationen under coronanedlukningen, der gjorde den sidste tid ekstra hård:

- Det var hårdt at blive frataget det sammenhold, vi kursister har haft. Nu skilles vi i alle retninger, og det er lidt svært. Men heldigvis har onlineundervisningen fungeret rigtigt godt. Underviserne har klaret det helt fantastisk, siger Catarina Janischefska.