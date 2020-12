Se billedserie 22. august skrev vi om Danmarks næstyngste svæveflyver, Lukas Schunk fra Øst-Sjællands Flyveklub, der fløj solo allerede som 14-årig. Foto: Nadia Pedersen

Året der gik: En skøn sommer med en grim sag

Faxe - 30. december 2020 kl. 18:02 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Tredje kvartal: Livet gik videre med coronasmitten under kontrol, og så faldt der dom i gruppevoldtægtssagen.

1. juli blev Golfshoppen i Haslev udsat for et røveri om formiddagen, og ekspedienten blev slæbt efter flugtbilen, da hun ville stoppe røverne.

9. juli åbnede The Burger i Haslev, og det vilde vesten hos Bournonville i Dalby var iblandt 10 store amerikanske oplevelser i Danmark i en ny rejseguide.

13. juli kunne Faxe Forsynings formand Lars Folmann fortælle, at der siden 2001 ikke var målt på kloakoverløbene. Fakta er desværre, at der fra Haslev Renseanlæg i Levetofte i første halvår af 2020 var 142 overløb med et samlet udslip på 22.000 kubikmeter urenset spildevand i Susåsystemet.

Socialdemokraterne holdt sommergruppeøde midt i juli, og Møns Bank ansatte flere erhvervsmedarbejdere, men samtidig gik det skidt i Haslev Bowlingklub, der savnede omsætning.

Et nedrevet hagekors Sidst i juli åbnede udstillingen »Krigen og Klimakrisen om de fem mørke år i Danmark, hvor landet var besat under Anden Verdenskrig.

- Nazisymbolet skal ikke gemmes væk, den smertelige del af historien er den vigtigste at huske. Hærværk er en kedelig måde at indgå i en offentlig debat, det må vi selvfølgelig tage afstand fra, sagde Østsjællands Museums direktør, Peter Gravlund Nielsen, efter at ukendte gerningsmænd natten til 31. august skar banneret for udstillingen »Krigen og Klimakrisen« ned fra facaden.

Voldtægten i cykelskuret 9. august ankom Stram Kurs lederen Rasmus Paludan til Frøgården i Haslev for at demonstrere imod, at »islam tillader voldtægt af kvinder«. Det skete på baggrund af gruppevoldtægten af en 15-årig pige, som blev begået i Sofiendalskolens cykelskur 2. maj.

25. september faldt der dom imod fire unge mænd i alderen 17 til 19 år, som havde voldtaget den 15-årig pige 2. Dommene lød på i alt 14 og et halvt års fængsel. En 17-årig blev udvist af Danmark for bestandigt. En 19-årig havde optaget forbrydelsen på sin mobiltelefon, men da alle de dømte mente, at pigen havde deltaget frivilligt, ankede de straks deres domme.

22. august indsamlede Jørgen Teller lydportrætter iblandt de ældre borgere fra tiden hvor Faxe Ladeplads var et kendt badeparadis. Det skete i en campingvognen »Lyden af Ferie«.

24. august gik bølgerne højt under et borgermøde om omfartsvejen Gisselfeldvejs forlængelse, og 26. august fremlagte Faxe Erhvervsforening deres planer for et nyt Vinkældertorv. Samtidig skiftede foreningen navn til Faxe Borger og Erhvervsforening.

Konfirmation i hallen 29. august foregik konfirmationen som den plejer, bare i Rønnedehallen i stedet for i Kongsted Kirke, hvor der blev ønsket tillykke med en coronaalbue af sognepræst Jeanette Capion.

Nej til høje vindmøller Sparresholm Gods ville rejse tre vindmøller på 150 meter syd for skoven Denderup Vænge, hvor Skovtårnet står.

31. august var Erhvervsminister Simon Kollerup på besøg for at høre om problematikken, og knap en måned senere bestemte han, at møllerne ikke måtte rejses.

1. september åbnede Karise Fondens tredje ben i Haslevs bybillede, Galleri Troika, som drives af fondens unge mennesker, og samme dag blev Lars Jensen udnævnet til administrerende direktør for Royal Unibrew, hvor han 26 år tidligere begyndte om økonomielev.

150 år med jernbanen 25. september blev Haslevs 150-årige historie fejret med en installation af lysende skinner i Jernbanegade, som René Tuekær tændte.

Dermed blev der sat lys og lyd til 150 »togskinner«, der hver fortalte om ét af de 150 år, hvor der har kørt tog til og fra Haslev Station.

26. september var der Drob in-dåb i Haslev Kirke af 10 nydøbte sognebørn

- De kom med deres nærmeste, som var med til den lille dåbsseance. Det var smukt at se en familiefar blive døbt i sine børns påsyn, og det var stærkt at se en gammel mor som vidne til sine midaldrende døtres dåb, sagde sognepræst Ole Bjerglund Thomsen.