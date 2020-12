Se billedserie Brandmand Carsten Henriksen blev efter 40 års virke som redningsmand bisat i sin uniform fra Haslev Kirke 11. april efter kort tids sygdom med Covid-19. Familie, venner og kollegaer var iblandt de 30 mennesker, der kunne deltage ved ceremonien inde i kirken. Og han blev fulgt på vej af køretøjer fra Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, der kørte med blå blik på. Foto: Thomas Olsen

Året der gik: Coronadødsfald og genåbning

Faxe - 29. december 2020 kl. 19:41 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Coronaens mange ansigter bød på både sorg og glæde i andet kvartal af 2020.

1. april indtraf det første coronadødsfald i Faxe Kommune, da 84-årige Svend-Aage Hansen fra demenslandsbyen Grøndalshusene i Haslev sov ind på sygehuset.

To dage senere døde også den 72-årige brandmand Carsten Henriksen efter 12 dages indlæggelse med Covid-19. Han nåede at fejre 40-års jubilæum og var en institution i brandvæsenet, der var ude for at slukke en brand 19. marts, før han blev syg. Ved hans bisættelse 11. april fik rustvognen følge af en kortege af slukningskøretøjer med blå blink.

Haslev Kirke gik online i påsken og bragte kirkerummet hjem i stuerne og ud i naturen, og påskenat blev der streamet live fra en lysmesse.

Mange ledige

Virussens fik store økonomiske konsekvenser for virksomhederne. Det kunne ses på antallet af ledige, og fra 16. marts til 2. april steg tallet fra 597 til 848 personer, svarende til 40 procent.

6. april truede en 38-årig mand fra Nysted tilfældige mennesker med en kniv på parkeringspladsen ved SuperBrugsen i Dalby. Politiet blev tilkaldt, og på baggrund af et godt signalement, fandt politiet hurtigt frem til manden, der tillige var i besiddelse af 62,7 gram hash.

Faxe Boldklub måtte udskyde forårssæson ligesom mange andre foreninger, der var lukket ned, og 7. april var brandvæsenet på pletten, da en smeltet elkedel startede en tagbrand i en beboelsesejendom på Tycho Brahes Vej 1 i Haslev lige ved siden af ældreboligerne.

Samme dag sad beboerne på Solhavecentret godt pakket ind til udendørskoncert med Faxe Blæserne, og 8. april forsøgte Haslev Festdages ledelse at gennemføre musikfesten 11. og 12. september i stedet for 12. og 13. juni, men det lykkedes som bekendt ikke. Heldigvis har mange valgt at beholde musikbiletterne til 2021.

15. april blev byrådsmødet afviklet virtuelt, og det skete samme dag som Katja Bialas, Bertram Torp og deres klassekammeraterne i 5. B på Haslev Privatskole kom tilbage i skolen og den fysiske undervisning.

Hos Fri BikeShop i Haslev gik el-cyklerne som varmt brød, for coronakrisen havde givet os en stor lyst til at bruge tiden på at cykle.

Omsætningsfald

16. april donerede Haslev Rotary Klub blomster til beboerne på tre plejecentre, og 20. april kunne Business Faxe fortælle, at 57 procent af de lokale virksomheder havde fald i omsætningen og hver fjerde virksomhed havde fyret ansatte.

Grovvarekoncernen Danish Agro blev udsat for et hackerangreb på deres IT-systemer. Hackerne krævede en løsesum af virksomheden, som man valgte ikke at udbetalte.

Arbejdernes kampdag 1. maj blev fejret med videotaler af Christina Birkemose (S), Per Thomsen (S) og folketingsmedlem Tanja Larsson (S), der sendte fra Arbejdermuseet i København.

26. maj blev Haslevs nye busterminal taget i brug, og 30. maj skrev vi om en digital tidskapsel, som Mathilde Jørgensen i 9. klasse på Nordskovskolen og hendes klassekammerater har brugt til at dokumentere, hvordan livet som ung under coronakrisen udfoldede sig. Minderne skal hentes frem om 75 år.

Stor dinoudstilling

30. maj åbnede den store dinoudstilling på Geomuseum Faxe, og 1. juni fik Camilla Meyer tildelt en »byrådsnæse« for at have henvendt sig til Ældre- og Sundhedsministeriet og for efterfølgende ikke at have videresendt e-mailene.

16. juni fejrede Café Paraplyen i Haslev sine 15 år som mange menneskers andet hjem, og samme dag lukkede Haslev TT´s stifter Birgit Hansen sine øjne endegyldigt. Hendes betydning for klubben og idrætten har været enorm.

Juni var også måneden, hvor Café Hjortholm i Faxe Ladeplads åbnede, og Faxe Kommune blev regional mester i trafiksikkerhed for fjerde gang.

Kirkesangeren og organisten i Haslev Kirke, Betty og Peter Arendt, modtog kulturprisen, og 18. juni blev der serveret vejkaffe på Thujavej.

Sankthans blev aflyst, og 22. juni sendte coronaen 127 elever hjem fra Rolloskolen.

Men selv om coronakrisen gav ekstra udfordringer, så kunne arrangørerne af DGI's fodboldskoler 26. juni med stor glæde fortælle, at Faxe Boldklub kunne byde 90 børn velkommen til fem dages fodboldtræning