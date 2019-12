Se billedserie Vinterbadeklubben i Faxe Ladeplads vil så gerne have flere med i bølgerne. Så flere gange i løbet af klubbens første leveår er der blevet inviteret til vinterbade-festival, og til hverdag er der fælles vandgang flere gange i døgnet. Senest er der blevet badet til fuldmåne-badning og til vintersolhverv. Denne ene gang - en kold og mørk eftermiddag i slutningen af januar - var det nu alene til ære for fotografen. Foto: Anders Ole Olsen

Året begyndte med storm og sygdom

Faxe - 27. december 2019

For et år siden pressede vandet sig ind i Faxe Å, 100 personer blev testet for tuberkulose - og Christian Wellendorff fra Faxe Ladeplads var med til at vinde Bocuse D'or - blandt andet. Vi bringer her Faxe-redaktionens tilbageblik på de første tre måneder af 2019:

Vi kan næsten planlægge bemandingen på redaktionen efter det: At der er stormflod eller noget, der ligner, én af de første dage i januar.

Sådan var det også i 2019, hvor redaktionen ellers var kørt til Køge for at hilse på vores nye administrerende direktør, Jens Nicolaisen. På vej hjem måtte turen gå over Faxe Ladeplads. For her stod mandskabet fra Midt- og Sydsjællands Brand og Redning med de store pumper og den nye sluseport for at holde sommerhusene så tørre som muligt - igen.

De nye pumper sørgede for at sende vandet retur i Faxe Bugt fra åen og engen. Og det var bare 2. januar.

Januar var også måneden, hvor det blev kendt, at en stor gruppe elever og lærere på Sofiendalskolen var blevet udsat for tuberkulose-smitte. En elev på niende årgang var allerede i november 2018 blevet syg. Inden man var sikker på at alle potentielt smittede var fundet, var i omegnen af 100 personer blevet testet for tuberkulose. Foruden den såkaldte indeks-patient var godt 20 personer blevet smittet med tuberkulose; to af dem havde også nået at blive syge af tuberkulosen - dog ikke i en grad, så de kunne smitte andre.

I slutningen af januar kom byråds- og regionsrådsmedlem Lars Folmann (DF) i landsdækkende medier, da han i en facebook-debat bad Jonas Kristinsson (V) om at »bide i puden«.

Det var også i slutningen af januar, de relativt nye ejere af Hanefabrikken i Skuderløse - Brdr. Christensens Haner - måtte give op og virksomheden gik konkurs.

Onsdag 30. januar vandt Christian Wellendorff fra Faxe Ladeplads det gastronomiske verdensmesterskab, da han sammen med Kenneth Toft-Hansen tog guldet med hjem fra Bocuse D'Or i Frankrig. Christian Wellendorff blev desuden kåret som konkurrencens bedste assistent-kok.

Den 27-årige greve Frederik Christian Adam Moltke, Bregentveds ejer, omkom i en ski-ulykke i Japan og blev bisat fra Tureby Kirke lørdag 2. februar. I 2017 var der gennemført generationsskifte på Bregentved, så den unge Frederik havde overtaget ejerskabet fra sin far, greve Christian Moltke.

I Faxe og Faxe Ladeplads var kabel-tv det helt store samtaleemne. Flere end 600 mødte op til møde om skiftet fra én udbyder til en anden. Mødet måtte aflyses, da det var umuligt at finde stole nok til alle deltagerne. I mellemtiden rasede debatten på snart sagt alle platforme om aftalebrud og pris-aftaler. Enden på det hele blev, at medlemmerne af Faxe Antenneforening fremover modtager signalet fra YouSee.

Har man fulgt med i lokalpolitik i Faxe Kommune de seneste år, så ved man også, at det ikke kræver en plads i byrådet at være aktiv. Liberal Alliances Kenneth M. Nielsen har således endnu ikke haft sæde i byrådet, men sine holdninger - politiske eller ej - skal han nok få formidlet alligevel.

I februar meddelte han, at lokalpolitik for alvor er slut for hans vedkommende. To valgkampe til byrådet har ikke bragt ham nærmere et mandat - og han vil hellere bruge sin tid på andre ting - som f.eks. at sælge gin.

I marts var Faxe Kommune i gang med at købe nye biler til blandt andre de udekørende medarbejdere i hjemmeplejen. En indkøbsproces, der endte med at elbiler blev fravalgt til fordel for biler hvor der »er bedre komfort«.

I slutningen af marts strejkede eleverne i udskolingen på Nordskovskolen. De ønsker sig kortere skoledage.

Og det var også i marts, drømmen om at etablere Haslev Efterskole - Håndværk, Design og Teknologi rigtigt fik vinger. Allerede i februar havde intiativgruppen - Erling Hugger Jakobsen, Jørgen Hansen og William Markussen - fortalt om deres planer. Men den stiftende generalforsamling, der trak knap 150 deltagere til foredragssalen på Emmaus fik selv William Markussen til at blive mundlam. Og der skal ellers - med hans egne ord - noget til.

Selvom den umiddelbare opbakning var overvældende, så haltede det dog gevaldigt med at finde pengene til at kunne åbne skolen. Og i slutningen af oktober måtte William Markussen meddele, at planerne om Haslev Efterskole bliver lagt i skuffen.