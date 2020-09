Se billedserie 16. september kan du opleve sangerinden Lene Siel, når hun giver koncert i Kultunariet i Haslev. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

90'ernes sangstjerne giver koncert i Kultunariet

52-årige Lene Siel føler sig heldig over stadig at blive booket til 50 koncerter om året, efter at have været i branchen i snart 30 år. I sensommeren giver hun koncert i Haslev.

Faxe - 04. september 2020 Af Nadia Pedersen

Hun har solgt over 500.000 danske albums i 1990erne, hun har spillet med John Denver, og onsdag den 16. september kommer Lene Siel til Kultunariet, hvor hun giver koncert fra klokken 19 til 21.

- Det er dejligt bare at komme ud og spille efter tre-fire måneder, hvor det ikke har været muligt, fortæller Lene Siel, da avisen ringer til hende forud for koncerten i Haslev.

Sangen har da altid fulgt Lene Siel, der nu har rundet de 52 år.

- Jeg tror bare, at det er så stor en del af min personlighed. Jeg er opvokset i Sæby tæt på Frederikshavn, og jeg spenderede masser af timer ude i den nærmeste skov og bare sang. Det er en måde, jeg udtrykker mig selv på. Jeg kan huske i gymnasiet, at mine medstuderende syntes, det var lidt irriterende, at jeg gik og sang, men det faldt mig bare naturligt. Mine egne børn gør det også, siger hun.

Lene Siel er mor til tre piger i alderen 15, 24 og 25 år. Til koncerten i Kultunariet skal en af døtrene også med på scenen, hvem ved hun ikke helt endnu.

- Det er sjovt at dele koncerterne med dem, så sker der noget nyt igen på scenen, og det giver noget variation, siger hun.

Bredt repertoire Med en karriere der har varet så længe, har sangerinden også nået at udvide sit repertoire betydeligt, hvilket kommer koncertgængere til gode.

- Det, som kendetegner min karriere, er, at jeg har sunget ret meget forskelligt. Alt kan lade sig gøre for mig, det er lige meget, hvad jeg synger, så får du mit kendetegn. Koncerten kommer til at indeholde alt fra gospel, til danske sange og et nummer fra Tornfuglene. Det bliver meget varieret. Og så kommer jeg til at kæde det sammen ved at give nogle små mellemtekster indimellem, fortæller Lene Siel.

Normalt spiller hun omkring 50 koncerter om året.

- Bare indtil jul har jeg 30 koncerter. Jeg er dybt taknemmelig for, at jeg stadig kan spille så mange koncerter. Danmark er så lille et land, så du skal spille mange forskellige steder, for at kunne spille så meget. Normalt tager jeg rundt især op til jul. Jeg har virkelig formået at slå mit navn fast i 90erne. I år skal jeg ud med Paul Potts (britisk operasanger, red.) og spille i hele landet - hvis der bliver åbnet op for lidt større forsamlinger, forklarer Lene Siel.

Jordnær sangerinde Bliver hun bedt om at nævne, hvilke oplevelser, der har været størst i hendes karriere, nævner hun at spille med John Denver, men også mødet med britiske musiker Roger Whittaker har sat sit præg.

- Det var fascinerede at møde Roger Whittaker, som var en stor stjerne, der var helt nede på jorden, det har jeg taget til mig, fortæller Lene Siel.

Det er da også det mere jordnære, hun nævner, som et andet eksempel.

- Jeg mødte en sygeplejerske for lidt tid siden, der arbejdede med kræftpatienter. Hun spurgte mig, om jeg var klar over hvor mange kræftpatienter, der ønsker at høre min musik. Det gør mig taknemmelig og glad, at min musik kan give trøst. Det er ikke kun de der highlights, der betyder noget. Det er da fantastisk, at folk kan bruge ens musik til noget, siger hun.

Og derfor betyder både de små og de store koncerter noget for den 52-årige sangerinde.

- Jeg kan godt lide begge dele. De mindre koncerter er meget nærværende, og man når at opnå noget specielt sammen med publikum, siger Lene Siel.

Hvis du gerne vil høre Lene Siel i Kultunariet, Søndergade 12a i Haslev, så kan du gå ind på LOF Haslevs hjemmeside: lof.dk/haslev og købe billet. Koncerten koster 125 kroner.