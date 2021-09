Se billedserie Aff Hjarnø fra Terslev (midt for) er tidligere naturfagslærer og underviser og uddanner i dag nye undervisere i Life. I dag er der 70 ansatte i projektet, der er vokset til 1,9 milliarder kroner. Life kører i øjeblikket rundt i Danmark med to mobile laboratorier. Målet er at få »flåden« op på fem rullende laboratorier og at kunne tilbyde naturfagsundervisning fra 0. klasse og op til på erhvervsuddannelserne og 3. g. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: 9. klasse lavede ammoniak i rullende laboratorium Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

9. klasse lavede ammoniak i rullende laboratorium

Faxe - 14. september 2021 kl. 13:48 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen

Nogle mandage er bedre end andre. Denne mandag kunne elever i 9. klasse på Møllevangskolen stige ombord på et mobillaboratorium, der var parkeret lige ude foran deres skole.

Bag døren står Aff Hjarnø, som nogle måske kender fra hendes arbejde som formand for 4H, mens andre kender hende fra naturfagsundervisningen på Eskilstrupskolen i Store Heddinge, hvor hun har undervist i mange år. Men nu kører hun rundt med Novo Nordis Fondens Life-program, der skal se som et tilbud til naturfagslærerne om ekstra undervisningsmuligheder.

- Jeg har selv prøvet det med at skulle ud af huset på tur med en klasse, og det kræver meget planlægning og tit en ekstra lærer, der skal med, og det kan være svært at få til at gå op. Og så ved jeg også, at der er mange skoler, der simpelthen mangler naturfagsudstyr - nogle skoler har ikke engang et reagensglas til hver elev. Life-programmet gør det i virkeligheden muligt at få naturfagsundervisningen bragt til døren, så det er en hjælpende hånd til naturfagslærerne så vel som til eleverne, fortæller Aff Hjarnø, og uddyber:

- Vi har tre forskellige fem ugers forløb for elever fra 6. til 9. klasse, som lærerne selv afholder med eleverne, og så leverer vi to kasser med udstyr med. Til sidste i undervisningsforløbet tilbyder vi at komme ud med vores mobile laboratorium , hvor eleverne kan lave flere forsøg

I dag er det 9. klasse, der er på det såkaldte WeGrow-forløb. Her lærer de blandt andet om sult og vilkår for landbruget i verdens fattigste lande, og om hvordan man kan producere mere bæredygtigt. En af dagens øvelser går ud på at lave ammoniak, som bruges i gødning. Øvelsen kræver blandt andet, at eleverne skal kunne skabe de rigtige temperaturer, vide hvordan en katalysator fungerer og hvordan gasser optræder, når de blandes sammen og bliver varmet op - ammoniak, som er emnet i dag - består nemlig af de to gasser: nitrogen og hydrogen.

- Husk at iføre jer sikkerhedsbriller og handsker. Der var en på holdet før jer, der fik taget på røret, og det er altså melelm 300 og 400 grader varmt,. Heldigvis havde han handsker på, så husk dem nu, siger Aff Hjarnø, inden hun sender eleverne ud for at løse opgaverne.

Fakta:

Life står for Læring, Ideer, Fascination og Eksperimenter

Life blev etableret som en afdeling i Novo Nordisk Fonden men blev i 2020 i stedet en erhvervsdrivende fond med almennyttigt sigte. Stadig med støtte fra Novo Nordisk

Fonden har to formål; at højne den naturvidenskabelige dannelse, uddannelse og forskning, og at styrke motivation og interesse for naturvidenskab hos børn og unge

Det mobile laboratorium - Life Mobil Lab - er en specialbygget lastbil på 65kvadratmeter, som giver skolerne adgang til avancerede laboratoriefaciliteter. Indenfor er der plads til 28 elever samt læringskonsulenterne fra Life

Det er gratis for skolerne at deltage i Life-tilbuddet. Life står for al det praktiske - skolen skal udfylde en ansøgning

Man kan læse mere på life.dk