84-årig død af corona

Svend-Aage Hansen døde onsdag aften af Covid-19, 84 år gammel. Avisen har tidligere skrevet, at han blev indlagt på Roskilde Sygehus søndag den 15. marts, smittet med coronavirus. Hvorefter han kortvarigt blev udskrevet til sit hjem i demenslandsbyen Grøndalshusene fire dage senere. Desværre blev hans tilstand samme dag forværret, og han blev derfor indlagt igen 12 timer efter, han var udskrevet. Her lå han indlagt til sin død.

Hans papsøn Tom Jensen fortæller, at Svend-Aage Hansen var en mand med et hjælpsomt sind.

- Hvis man manglede en hånd til at male huset eller sommerhuset, ordne brænde, slå græs eller hvis der skulle ryddes op, så har han altid hjulpet, han har aldrig været bleg for at tage fat, forklarer hans stedsøn Tom Jensen. Der kan fortælle, at han altid har set Svend-Aage Hansen som sin egen far.