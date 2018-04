Der er planlagt en ny grusgrav ved landsbyen Bjerrede nær det fredede naturområde Bagholt Mose. Arkivfoto: Kim Rasmussen

80 grusgrav-naboer i forening

Faxe - 17. april 2018 kl. 12:20 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

80 naboer til den planlagte grusgrav i Bjerrede har stiftet en ny forening, for at få høringsret til at ytre sig imod planerne, der vil give støvgener, medføre tung trafik og påvirke huspriserne i området.

- Jeg har boet herude altid. Familien Lange har tidligere leveret halm, og nu er der lager for CP Kelcos tørstof til markgødning i gårdens haller. Det har genereret en del trafik, men det er intet i sammenligning med den voldsomme belastning af vejnettet som en grusgrav, der intet har med landbrugsdrift at gøre, vil betyde, siger landmand Finn Hansen, der søndag blev valgt som formand for den nye forening, der har til formål at forhindre grusgraven i Bjerrede.

- Der er et økonomiske perspektiv for naboerne. Nogle risikerer at blive insolvente, for husene herude er nærmest usælgelige i øjeblikket på grund af grusgraven, som vi inderligt håber ikke kommer. Der er så mange naturværdier i området, som man har slet ikke undersøgt til bunds. Og at grave under grundvandsspejlet kan tørlægge flere drikkevandbrønde, siger han.

Nymølle Stenindustri har indkaldt til et informationsmøde 23. april klokken 17 i Terslev Forsamlingshus.

- Det er langt fra alle de berørte naboer langs Bjerredevej, der er inviteret til mødet, som kræver tilmelding. Men jeg ved, at der er kæmpestor interesse for at deltage, siger han.

Sn.dk har talt med Vivi-Ann Lange, som ikke på nuværende tidspunkt ønsker at udtale sig om den ansøgte grusgrav.

