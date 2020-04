80 buketter til Café Paraplyen fra Toftegaard Tulipaner

- Vi har gjort det før, og Paraplyen er et sted, der er værd at støtte, når vi nu har et overskud af tulipaner. Bent og jeg snakkede om, at vi kunne glæde nogen, der måske sidder alene hjemme her i påsken. Jeg kan huske, fra jeg var ansat på Haslev Sygehus, at madudbringningen derfra var dagens højdepunkt. I dag bliver den så endnu mere glædelig, siger Jette Larsen, der sammen med Bent Larsen producerer i omegnen af 300.000 tulipaner om året og en masse småløg.