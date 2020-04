Brandmanden Carsten Henriksen fra Haslev blev 72 år. Han døde i fredags efter 12 dages indlæggelse med Covid-19. Privatfoto

72-årig død med corona: Haslev mister vellidt brandmand

Faxe - 04. april 2020 kl. 16:25 Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning har mistet en god brandmandskollega på stationen i Haslev. Brandmand gennem 40 år Carsten Henriksen døde fredag efter kort tids sygdom med Covid-19, hvor han var indlagt på sygehuset i Roskilde. Han blev 72 år. Det fortæller formand for Haslev Brandmandsforening Daniel Fussing, der arbejdede sammen med Carsten Henriksen i 22 år.

Carsten Henriksen var med ude at køre til en brand så sent som torsdag den 19. marts. Dagen efter var han også frisk, men om lørdagen blev han syg, og søndag blev han indlagt. Han var begyndt at få det bedre, fortæller kollegaen, da han igen fik det dårligt. Han døde fredag den 3. april efter 12 dages indlæggelse med Covid-19. Carsten Henriksen havde, ifølge Daniel Fussing, ikke været ude at rejse for nylig.

- Han var utrolig vellidt. Han var én af de gamle ræve, som altid havde en historie i ærmet, fortæller Daniel Fussing.

- Han var en institution Den 31. december 2019 havde Carsten Henriksen 40-års jubilæum på brandstationen i Haslev, hvor han nu er savnet.

- Vi kørte til et trafikuheld i nat, og da snakkede vi også om Carsten. Det er et stort savn for os alle på brandstationen. Han var som en slags institution i brandvæsnet. Det er mærkeligt at skulle undvære ham, der har været der længst, og som vi alle sammen kender, siger Daniel Fussing.

Når nye, unge brandfolk startede på stationen i Haslev, så lærte de hurtigt Carsten Henriksen at kende, fortæller Daniel Fussing.

- Han tog sig kærligt af de nye og satte dem på plads på en måde, så de elskede ham alligevel. Han skulle lige se folk an, og når man så kendte ham, så var der ikke det, han ikke ville gøre for én, siger Daniel Fussing.

Altid god og hjælpsom Indsatsleder i Haslev Klaus Simonsen arbejdede sammen med Carsten Henriksen hos Brdr. Christensen i Skuderløse med at lave ventiler til fjernvarme og gasindustrien. Her var Carsten Henriksen modelbygger og Klaus Simonsen i jernstøberiet. Senere arbejdede Carsten Henriksen for H.F. Nielsen Maskinfabrik med at bygge brandbiler til Falck. Carsten Henriksen fik Klaus Simonsen men i brandvæsnet i Haslev i 1986.

- Han var en god brandmandskollega og altid hjælpsom og en god fyr, også privat. Han var altid den første, der stod på stationen, når der var arrangementer som børnedage, siger Klaus Simonsen.

- Det er meget tomt nu. Det er et kanon stort tab, siger Klaus Simonsen.

Brandfolkene i Haslev overvejer at lave et optog med brandbiler i forbindelse med begravelsen, hvis restriktionerne i forbindelse med coronavirus tillader det.

Carsten Henriksen var fra 1947 og blev 72 år. Han efterlader sig sin hustru Jette og deres to sønner.