Se billedserie I løbet af dagen har deltagerne i Detektivløbet mulighed for at løse opgaver på 30 forskellige poster fordelt i Haslev. Én er dog tvungen: Madposten. Arkivfoto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

70 cyklister på opgavejagt

Faxe - 25. oktober 2019 kl. 08:34 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»I må benytte alle hjælpemidler - I skal bare selv have dem med på cyklen.«

Sådan cirka lyder vejledningen til de 70 spejdere, der har meldt deres deltagelse i dette års opgaveløb »Detektivløbet« hos KFUM Peder Oxe Haslev på Maglemosevej.

70 spejdere i alderen 10 til 17 år - og så et enkelt oldgirls-hold, som er klar til at cykle Haslev tynd lørdag 26. oktober fra klokken 13 til langt ud på de små timer.

- I bestemmer selv, hvilke poster, I vil tage og hvor mange I kan nå. Jo flere poster, jo flere point, fortsætter vejledningen.

Når nu deltagerne primært er spejdere, så er basis-udstyret formentlig på plads; uniform, tørklæde, bælte, kniv - førstehjælps-sæt og måske også en kodehusker.

- Men noget af det sjove er jo netop, at der ikke kun er tale om dyst i klassiske spejderfærdigheder. Du kan som deltager møde alle slags udfordringer på posterne, siger Michael Baasch.

Han er gruppeleder hos KFUM Peder Oxe Haslev og står sammen med tropsleder Kim Gissel og klan-spejder Rasmus Ejler Christensen for detektivløbet, der lørdag holdes for ottende år i træk.

Denne gang med 34 tilmeldte hold.

Hvert hold består af to personer i samme aldersgruppe, der cykler rundt i Haslev for at finde posterne. De yngste deltagere, der til hverdag går i fjerde og femte klasse, må have en voksen med som vejviser til at navigere mellem posterne, men skal ellers løse de samme opgaver, som de andre.

Én opgave er dog sikker: Alle hold skal ind forbi cykelstativerne på Nordskovskolen for at lave aftensmad til sig selv. Her huserer Heidi Visby Jacobsen, og hun giver gerne ekstra-point, hvis maden ikke bare smager godt, men også præsenteres flot for dommerne.

- Her giver det ektra-point at have pakket en dug med hjemmefra, afslører hun.

Har man lyst til at deltage i oldboys/oldgirls-kategorien for de over 18-årige, er det muligt at tilmelde sig helt frem til løbets start lørdag klokken 13. Men: Det kræver to personer på hver sin cykel - og så selvfølgelig lysten til at cykle byen rundt for at løse opgaver i alle afskygninger. Og man behøver ikke være spejder for at være med.

Løbet slutter klokken 23 lørdag aften for de yngste - og klokken 01 om natten for resten.

