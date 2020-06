Se billedserie Coronabillederne kan ses resten af sommeren på Faxe Bibliotek. Her ses Jonathan med sit værk.Foto: Nadia Pedersen

6.klasse udstiller coronaværker

Værker som eleverne i 6. klasse på Hylleholt Skolen har lavet, bliver nu udstillet på Faxe Bibliotek.

Faxe - 23. juni 2020 Af Nadia Pedersen

Kan en skoleopgave blive til en udstilling? Svaret er ja, hvis man spørger eleverne i 6.klasse på Hylleholt Skole.

Jordkloder med mundbind på, tegninger med toiletpapir og papskilte med afstandsmarkeringer er alt sammen en del af den nye udstilling.

- Det har været en hjemmeopgave for eleverne, at billedligt udtrykke hvordan de har oplevet corona, fortæller lærer Helle Breilev om udstillingen.

- Det er meget forskelligt hvordan de har forstået opgaven. Nogle har lavet en hurtig skitse, andre har brugt mere tid og har haft billedlærreder til rådighed, forklarer læreren.

Denne mandag er hun sammen med eleverne i gang med at opsætte deres værker på biblioteket.

- Vi ville gerne have gjort det før, men det er først nu, af hensyn til sikkerheden, vi har fået lov til at sætte dem op på biblioteket, siger hun.

Toiletruller og hamstring I klassen er der 18 elever, som normalt har undervisning med en meters afstand på Hylleholt Skole. I dag af hensyn til pladsen på biblioteket er de delt i to grupper. En pigegruppe og en drengegruppe. Drengene er dem der denne dag opsætter værkerne, hvorefter pigerne kommer og retter udstillingen til.

En af udstillerne er Jonas, der med sit papskiltsværk sætter fokus på ændringerne i samfundet. Han har på et stykke pap tegnet en cirkel og markeret to meter.

- Det viser, at man skal holde to meters afstand, forklarer han.

På mange af elevernes billeder er der tegnet toiletruller. Det har Jonathan en forklaring på.

- Jeg har tegnet en toiletrulle, der løber. Det er fordi folk løb ned i supermarkederne og hamstrede toiletpapir, da Danmark lukkede, forklarer han om sit maleri.

Samme tema har en af pigerne Sille. Hun har blandt andet tegnet toiletpapir, sprit og en afstandsmarkør på sit værk.

- Billedet viser, at man skal spritte af og holde afstand. Motivet af toiletrullen er fordi folk hamstrede toiletpapir, forklarer også hun.

Corona som et monster En mere tegneserieagtig stil har Nikki derimod anlagt.

- Jeg har tegnet coronavirus som et monster. Monstret holder Jorden i sin hånd.

På billedet kan man derfor se et rødt coronamonster, der holder en jordklode med mundbind på.

- Den viser, at verden bliver holdt nede af corona, forklarer hun.

Hun håber, at andre kan relatere sig til hendes tegning, som hun har været glad for at lave.

- Det har været en anderledes opgave end at lave dansk og matematik. Det at jeg var hjemme gjorde, at jeg havde mere tid, og derfor kunne gøre mig mere umage, siger hun.

Glad for at være i gang Opsætningen af udstillingen er med til at markere at hverdagen er gået i gang igen for eleverne. Og selvom der nu kun er en enkelt uge tilbage, er eleverne glade for at være i skole igen.

- Det er rigtigt fedt at være i skole igen. Det var været lidt kedeligt at være derhjemme, forklarer Nikki.

Bibliotekar Morten Kok der står bag udstillingen på Faxe Bibliotek er meget glad for, at der så småt kommer gang i udstillingerne igen.

- Da skolen ringede, så sagde vi selvfølgelig ja med det samme. Det er dejligt, at der kommer noget liv igen. Jeg er glad for, at få en udstilling nede i børnebiblioteksafdelingen, siger han.

- Der har været meget tomt.

Han forklarer, at Rolloteket stadigt er lukket for andre udstillinger. Men denne nye udstilling på selve bibliotetket er det første spæde skridt mod en mere normal bibliotekshverdag.

Elevernes udstilling kommer til at hænge i børnebogsafdelingen på Faxe biblioteket resten af sommeren.