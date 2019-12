Den 69-årige mand fra Faxe blev dømt for at true et vidne under en verserende retssag om hævnporno. Foto: Carsten Lysdal

69-årig dømt for vidnetrusler mod offer for hævnporno

Faxe - 23. december 2019 kl. 14:13 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tilbage i januar 2019 blev en nu 69-årig mand fra Faxe dømt for blandt andet at have delt nøgenbilleder af sin ekskæreste uden hendes samtykke, og nu kan han føje endnu en dom til rækken: Retten i Næstved valgte forleden at idømme ham 60 dages ubetinget fængsel for at have truet offeret for hævnpornoen.

»Hvis jeg ikke har hørt fra dig inden 11. januar 2019 går jeg ud fra at du ønsker at vi skal smadre hinanden ved brug af alle midler og jeg vil straks skrive til de omtalte personer«.

Sådan skrev han - blandt andet - i et brev, som han sendte med papir-post til sin ekskærestes adresse. Brevet var skrevet og afsendt mens der var pause i rettens behandling i straffesagen om hævnporno.

Offeret havde altså afgivet sin forklaring, men retten havde endnu ikke afsagt dom.

- Jeg ville bare gerne have ro. Have hende til at stoppe sagen, forklarede den 69-årige mand i retten.

Der havde ellers været så mange dejlige stunder i deres otte års samliv, forklarede den 69-årige mand i retten i Næstved.

Men i 2016 stoppede forholdet. Og afskeden kunne have været pænere.

På et eller andet tidspunkt i deres samliv, blev der taget nøgenbilleder. Måske på hans initiativ. Hun indvilgede ifølge sin egen forklaring i retten i at få taget billederne; hvis det gjorde noget godt for ham.

Men da samlivet var overstået, spøgte billederne stadig. Og 21 billeder - med rettens ord pornografiske billeder - med hende som hoved-motiv, fandt pludselig vej til en bænk på den skole, hvor hun arbejder.

