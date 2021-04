59-årig blandede sig i politiets arbejde: - Politiet er debile og inkompetente

En 59-årig mand fra Faxe valgte at blive væk, da retten skulle tage stilling til hans opførsel en aprilnat for to år siden. Det endte med en bøde.

Af anklageskriftet fremgår, at den 59-årige tiltales for at overtræde straffelovens paragraf 119 stk. 4 ved at "have lagt hindringer i vejen for politiets arbejde ved at optræde råbende og hånende samt - på trods af flere påbud - ikke at efterkomme politiets anvisninger på stedet om ikke at blande sig i en konkret opgaveløsning.

Herunder at holde afstand, idet han blandt andet ringede til en impliceret person, selvom politiet havde tilkaldt en forhandler på stedet, der skulle foretage kommunikationen med denne person.

Lige som han råbte »Politiet er debile og inkompetente«, samt »Du skal ikke bestemme, hvor jeg skal være, så jeg går udenom« - eller lignende, og herefter at have modsat sig sin anholdelse, idet han holdt sig selv i hænderne, så politiet ikke kunne ilægge ham håndjern.