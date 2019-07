53-årig mand skød for at true

53-årige Henrik Rasmussen er idømt to et halvt års fængsel for et skyderi søndag aften på Kildehøjen i Haslev.

Men under den efterfølgende forklaring fra Henrik Rasmussen ændrede sagen i anklagerens optik så meget karakter, at han valgte at frafalde sigtelsen om trusler på livet, der har en strafferamme på op til to års fængsel.

Og i stedet for at gennemføre grundlovsforhøret blev parterne enige om at genåbne dørene og køre en tilståelsessag, der resulterede i en straksdom på to et halvt års fængsel til Henrik Rasmussen efter straffelovens paragraf 192a, der har en strafferamme fra minimum to år og op til otte års fængsel for under særligt skærpende omstændigheder at have besiddet og anvendt et ulovligt skydevåben på et offentligt tilgængeligt sted.