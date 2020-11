50 kilo krudt fundet i Haslev

Fyrværkeri kan være festligt, men hvis det bliver håndteret forkert eller ikke er godkendt, så kan det ende grueligt galt. Derfor er politiet også ude med riven overfor borgere, der sælger eller affyrer ulovligt fyrværkeri, og tirsdag eftermiddag slog de til mod to adresser lidt uden for henholdsvis Haslev og Vordingborg.

- Når man opgør fyrværkeri i NEM-vægt, så er det vægten af det rene krudt. Man må som privatperson maksimalt have fem kilo fyrværkeri i NEM-vægt, så man kan nok godt forestille sig, at 50 kilo fylder forholdsvis meget, fortæller politikommissæren.

Ved ransagningen i Vordingborg fandt politiet blandt andet 460 ulovlige kanonslag på adressen, hvor der var indrettet et ulovligt salgssted til fyrværkeriet. Jakob Tvedebrink-Christensen håber på, at der nu falder lidt ro over Vordingborg, der har været plaget af larm fra fyrværkeri, men han kan ikke love, at det ulovlige fyrværkeri-lager har været kilden til de ulovlige kanonslag i byen.