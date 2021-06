50 år med ikonisk sodavand

Faxe Kondi Bobler har stadig den klassiske smag, men er redesignet i en champagneflaske og med korkprop, så man har mulighed for at skyde festen i gang. »Bobler skal være en festlig alkoholfri valgmulighed til tredje halvleg i fodboldklubben og et festligt indslag til den lille weekendfejring hjemme ved spisebordene i familien«, står der.

- Jeg tror, at vi alle har opbygget et behov for at fejre lidt ekstra denne sommer efter corona. Vi synes, vi skal fejre den ikoniske Faxe Kondis 50 års-jubilæum på det danske marked - forhåbentlig sammen med en spændende EM-slutrunde. Der er samtidig vores vurdering, at der mangler festlige produkter på markedet til den stigende del af danskerne, der ønsker et alkoholfri alternativ. Det var derfor helt oplagt at bringe den helt klassiske Faxe Kondi-smag ind i en moderne - og festlig - kontekst, siger Rasmus Kobbersmed, der er brand manager hos Royal Unibrew.