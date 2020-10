48 lejeboliger rejser sig på bakken

- De mindste jordstykker skal helst kunne rumme fem til seks bolig-enheder før det er interessant for os. Her i Rønnede bygger vi 48 bolig-enheder, siger Kristian Jensen.

Om få måneder kan de første beboere flytte ind på Jasminvej i Rønnede. Allerede nu kan Kristian Jensen melde, at cirka en fjerdedel af de kommende boliger er lejet ud. Altså inden der er sat så meget som et billede på en Lej Nyts Facebook-side.

- Vi har som nævnt bygget mange forskellige steder, og endnu har det altid været sådan, at alt var lejet ud inden sidste bolig var klar til indflytning, siger Kristian Jensen.

- Vi rammer bredere hos lejerne ved at kunne tilbyde et lejemål på 89 kvadratmeter end på 70 kvadratmeter, fortæller Kristian Jensen om ikke at tilbyde mindre lejemål,