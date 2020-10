Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Faxe - 21. oktober 2020 kl. 16:13 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Den mobil testenhed ved Brugsen i Terslev vender tilbage på fredag, fordi 45 Covid-19 test er forsvundet.

Uheld i logistikken har ført til, at 45 Terslev-borgere ikke kan få svar på deres COVID-19 test. Region Sjælland kører derfor en mobil testenhed til Brugsen i Terslev igen.

Region Sjælland har haft en mobil testenhed placeret foran Brugsen i Terslev hver dag i sidste uge som følge af et lokalt udbrud af Covid-19. Flere borgere har meddelt, at de endnu ikke har kunnet få svar på deres test. Derfor sender Region Sjælland igen en mobil testenhed til Dagli'Brugsen i Terslev fredag den 23. oktober fra klokken 14 til 16.

Flere mangler svar De seneste par dage er der kommet flere meddelelser fra Terslev-borgere om, at de er blevet testet for tre dage siden, men at de ikke kan få svar på deres test. Desværre sker der nogle gange fejl i nogle af de 50.000 test, der behandles hver eneste dag. Men da testindsatsen i Terslev var meget lokal og antallet af manglende testsvar forholdsvis stort, kontaktede Region Sjælland Statens Serum Institut for at undersøge årsagen til de manglende svar.

- Det er med al sandsynlighed en fejl, vi har begået lokalt - Statens Serum Institut har nemlig ikke modtaget prøverne. Det kan betyde, at vi på en eller anden måde har mistet disse prøver under transporten, og det er vi kede af. Vi er nu ved at undersøge, hvad vi har gjort forkert, så vi fremover minimerer risikoen for at lave samme fejl, forklarer Hanne Schjøning, der er funktionschef i Det Nære Sundhedsvæsen, Region Sjælland.

Ny testmulighed 45 borgere, som er blevet testet fredag den 16. oktober, er blandt dem, der ikke har modtaget et prøvesvar. Derfor vælger Region Sjælland at sende en ny mobil testenhed til Terslev på fredag den 23. oktober.

- Vi er kede af, at der er borgere, der er gået og blevet bekymrede over manglende svar på deres test. Og for besværet med at få taget en ny test. For at gøre det så let som muligt for de berørte borgere, har vi valgt at køre ud til Terslev igen, siger Hanne Schjøning.

Det er af ren og skær servicehensyn og i erkendelse af, at det er regionen, der har begået en fejl, at der igen sendes en mobil testenhed til Terslev. Blandt de mange test, der er foretaget blandt beboerne i lokalmiljøet, er der ikke fundet nogle positive.

- Fejl sker, men det er kritisk for borgernes ve og vel med den her sygdom, som vi skal have styr på. Vi må tage en tur mere i karrusellen, siger Hans Erik Hansen, der første gang fik at vide, at coronatesten var »inkonklusiv«, så det ikke kunne konkluderes om der var Covid-19 virus eller ej, og det andet testresultat har Hans Erik Hansen og hans kone slet ikke fået svar på.