Selvom branden var relativt udramatisk, så måtte politiet alligevel ud til stedet, hvor en ophidset 44-årig mand fra Serbien erkendte at have påsat branden.Foto: Morten Chas Overgaard

44-årig fængslet og udvist for påsat brand

- Da vi kom ud til stedet, var der ild i et skur og en båd, der stod opad skuret. Branden i sig selv var sådan set rimelig uskyldig, og slukningen var overstået på 15-20 minutter, fortæller indsatsleder hos Midt- og Sydsjællands Brand og Redning i Faxe, Peter Liebst, der dog alligevel måtte have assistance fra politiet.

På stedet stod nemlig en voldsomt ophidset, 44-årig mand fra Serbien, der viste sig at have startet branden, fordi han mente, at hans arbejdsgiver skyldte ham penge for noget arbejde, han havde udført.