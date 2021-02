Se billedserie Et aktivt medlem har lavet scrapbog i mange år. Her viser Ruth Davidsen de allerførste artikler om Kirkens Korshærs genbrugsbutik. Foto: Torkild Svane Kraft

40 år med Kirkens Korshærs genbrugsbutik

Faxe - 10. februar 2021 kl. 10:54 Af Torkild Svane Kraft

Når man ser den store flotte butik på Stationspladsen i Haslev, er det svært at forestille sig begyndelsen - i en baggård...

De havde håbet på en festlig dag med slagtilbud og kaffe og lagkage til kunderne, for at fejre 40 års jubilæum den 6. februar, men sådan skulle det ikke blive. Genbrugsbutikken er lukket på grund af Corona.

- Men du kan være helt sikker på at de 40 år nok skal blive fejret, når alt det her forhåbentlig snart er slut, siger Ruth Davidsen, der har været med i genbrugsbutikken i alle 40 år.

Men hun har været med i Kirkens Korshær endnu længere end fra 1981 hvor genbrugsbutikken åbnede. Hun kom nemlig med i en kreds under Kirkens Korshær i 1978. En kreds startet af sognepræsten i Ørslev og Terslev.

Her hyggede man sig med at strikke og samle penge ind til Kirkens Korshær, og det var her tanken om en genbrugsbutik opstod - og det blev den første af slagsen i Haslev.

Det var ydmyge forhold den gang i 1981. Det var et lille lokale i en baggård på Vestergade. Her var der hverken vand, varme eller toilet - så skulle man tisse måtte man løbe ned på stationen, fortæller Ruth Davidsen med et smil.

Det var dog ikke længe Kirkens Korshør holdt til i baggården. De blev sagt op, og det var nu meget godt, forholdene taget i betragtning. Herfra flyttede man over på den anden side af Vestergade - i lokaler tilhørende det daværende Missionshotel.

Her var man nu heller ikke så længe, for allerede den 13. juli 1984 flyttede genbrugsbutikken ind i Jernbanegade 23. Her var man en årrække, men i december måned 1991 brændt ejendommen - og butikken blev, ligesom de mennesker der nyder godt af pengene fra butikken, hjemløse.

Det varede dog ikke længe før genbrugsbutikken genopstod. Den 6. februar 1992 flyttede man ind i den gamle biograf på Jernbanegade - der hvor Optik 16 nu holder til. Den 19. maj 1999 var der igen flyttedag. Denne gang til Jernbanegade 48.

For hver gang Kirkens Korshærs genbrugsbutik er flyttet, er det blevet til større og bedre lokaler - og sidste domicil, der hvor butikken ligger nu - Stationspladsen 2 - har man haft til huse siden 20. november 2014.

Det er en rigtig stor butik, som ikke mindre end 50 frivillige er med til at passe - og en af dem er altså Ruth Davidsen, der har været med i samfulde 40 år.

Ruth arbejder i butikken fire timer om ugen, og fortæller at man her får et rigtig godt netværk, fordi man har det godt med hinanden.

- Man kan jo nærmest sige at det er hjælp til selvhjælp, siger Ruth. Og det er der nok noget om. For samtidig med at man har det godt sammen, er man med til at hjælpe andre. Ret meget - for hvert år genererer genbrugsbutikken omkring en halv million kroner til Kirkens Korshær.