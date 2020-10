37-årig onanist blottede sit lem på motorvejen

En 37-årig mand fra Vordingborg blev tirsdag sigtet for blufærdighedskrænkelse.

Det skete på baggrund af politiets efterforskning af en episode, der fandt sted i slutningen af august på Sydmotorvejen ved Faxe.

Her havde den 37-årige valgt at blotte sit lem og føre hånden op og ned, så det var synligt for andre trafikanter.

Han var kørt op på siden af en kvindelig bilist, hvorefter han havde sænket farten og forsøgt at fange hendes opmærksomhed.