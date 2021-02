37-årig mand fægtede med knive

Søndag klokken 17.30 blev politiet kaldt til Dalby, hvor vidner havde set en mand fægte med to køkkenknive på Karisevej.

Knivfægteren, en 37-årig mand uden fast bopæl, var i besiddelse af to knive - en på 11 centimeter og en på 12 centimeter. Han var ifølge politiet opfarende, og de brugte derfor peberspray for at få ro på situationen.