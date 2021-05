35-årig bilist slået i ansigtet

Folk har en tendens til at blive hidsige, når de sidder bag et rat, og det kan ende galt, hvis situationen eskalerer. En 28-årig mand er sigtet for vold efter han søndag klokken 10.48 blev så provokeret af en 35-årig familiefars opfordring til at sætte farten ned på en villavej i Rønnede, at den 28-årige standsende bilen, steg ud, og slog den 35-årige mand i ansigtet - før han kørte videre. Politiet anholdt efterfølgende manden, og sigtede ham for vold.