Den 33-årige blev idømt to år og ni måneders fængsel. Foto: Carsten Lysdal

33-årig dømt for voldsomt knivoverfald: Ramte offer i lungen

Faxe - 02. maj 2020 kl. 06:53 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et voldsomt overfald fandt sted i Bråby den 13. januar klokken 04.25 om morgenen, hvor offeret blev efterladt med sår efter et knivstik i lungen. Onsdag var de formodede gerningsmænd for retten for at forklare, hvad der var sket den morgen i januar.

Ifølge anklageskriftet havde 33-årige Nicky Solvang Eliassen og hans daværende kæreste mødtes med den mand, der endte med at være offeret for overfaldet i Bråby. Her var den 42-årige kæreste kommet op at skændes med manden, hvilket resulterede i, at Nicky Solvang Eliassen sprøjtede manden i ansigtet med peberspray og gav ham en knytnæve i ansigtet.

Herefter havde den 33-årige gerningsmand sagt »Den her er til dig« og svunget en kniv ud efter offerets hoved, men manden fik afværget kniven, der i stedet endte i brystet på ham.

Her borede den sig ind i lungehulen, hvor den fik lungen til at klappe sammen, og det var med de skader, Nicky Solvang Eliassen og den 42-årige kvinde forlod offeret.

Kæresten frikendt Ifølge anklageskriftet havde den 42-årige kvinde, der på gerningstidspunktet var kæreste med den 33-årige overfaldsmand, set hele optrinnet uden at gribe ind.

Iifølge offerets forklaring var havde situationen dog eskaleret pludseligt, og han var faktisk i tvivl om, hvor meget den 42-årige havde set. Derfor mente retten ikke, at det kunne bevises, at overfaldet var sket i såkaldt forening med den 42-årige, og hun blev derfor frikendt for det voldelige overfald.

Anderledes så det dog ud for Nicky Solvang Eliassen, der blev dømt for alle de forhold, som anklageskriftet indeholdt. Dommen lød blandt andet på grov vold og overtrædelse af både knivloven og våbenloven, og det resulterede altså i to år og ni måneders ubetinget fængsel.

Den 33-årige har tidligere været dømt for vold, og ifølge anklager Mia Østergaard har en skærpelse i loven om grov vold, og specielt når det involverer knive, fra 2018 været med til at bestemme straffens længde.

Nicky Solvang Eliassen udbad sig betænkningstid, så han har nu 14 dage til at beslutte sig for, hvorvidt han vil anke dommen.