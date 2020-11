30 år: - Tillykke Kristian!

Tømrer Kristian Larsen, Ringstedvej 66 i Haslev, havde onsdag taget fri fra arbejde for at fejre sin 30-års fødselsdag.

Så han vidste godt, at han kunne forvente at få besøg af en flok af sine gamle venner.

- De stod der allerede onsdag morgen, og så gik de ellers i gang med at pynte hele haven op med afspærringstape og flere andre ting, som jeg nu har fjernet for at de ikke skulle blæse væk med vinden, fortæller Kristian Larsen i telefonen.

Men »kunstinstallationen« i form af et brudebar ude foran huset står der endnu og får nok mange til at trække på smilebåndet, når de kører ad indfaldsvejen mod Haslevs centrum.

- Udover at jeg passer mit job i det gode firma, hvor jeg er ansat, så er jeg også ved at bygge mig et sommerhus. Så det bliver ikke lige nu, at jeg får kone og børn, siger han.