25 gode år med Faxe Bilerne

Faxe - 30. juni 2021

Tina og Troels Jensen kan fejre 25 års jubilæum som indehavere af Faxebilerne.

Faxe: 25 års jubilæum er altid noget specielt, og det er det også for Tina og Troels Jensen, som den 1. juli runder mærkedagen som indehavere af Faxebilerne.

- Vi begyndte den 1. juli 1996 med to biler, en til hver. og kørte mere eller mindre døgnet rundt. Jeg havde egentlig ikke haft så meget berøring med taxabrachen, men havde kørt lastbil, bus og turistbus. Da Lone og Christian, som havde haft bevillingen her i Faxe i næsten 25 år stoppede, søgte vi bevillingen og fik den, fortæller Troels Jensen.

- Hen ad vejen fik vi et par chaufførafløsere til natkørsel i weekenderne. Derefter kom der en fast chauffør, og for 20 år siden ansatte vi Thomas Hansen samtidig med, at vi fik børn. Da Faxe Ladeplads Taxi stoppede fik vi en af de bevillinger dernede, og i løbet af yderligere nogle år fik vi to bevillinger mere, så vi havde fem biler. I den forbindelse fik vi noget garantikørsel med Flextrafik, som var helt nyt dengang. Derudover overtog vi telefonnummeret til Dalby Taxa, tilføjer han.

- Vi havde et kanongodt samarbejde med John i Dalby Taxa, hvor de gennem mange år har kørt børn fra Marjattahjemmet i Tappernøje. Vi kørte for ham i weekenderne og når han skulle have fri. Det var et virkelig godt samarbejde, indskyder Tina Jensen.

Tina og Troels Jensen er virkelig glade for de 25 år, der er gået som selvstændinge taxavogmænd, og har ikke fortrudt, at det blev deres levevej.

- Vi havde et vældig godt samarbejde med kommunen i mange år. I dag har kommunerne ikke noget med bevillingerne at gøre. Det bliver styret fra København, og det er lidt ærgerligt. For vores vedkommende kan vi sige, at vi har Danmarks bedste kunder. Det er meget loyale kunder. Vi har jo kunder i alle aldersgrupper og samfundslag. Det kan være den ældre dame, som ikke selv kan bære sine varer, og hvor vi går med ind i forretningen og hjælper med indkøbene. Det kan være virksomheder eller sømanden, som skal ud og påmønstre et skib eller de unge mennesker, som skal hjem fra en fest i byen, fortæller Tina og og Troels Jensen.

- For at vende tilbage til Marjattabørnene, så kører vi stadig med dem, Det er meget vigtigt, at de sidder på det samme sted hver gang. En af børnene, Jonas, har vi kørt med siden han var bette. Han har nu taget STU, så det er jo fantastisk at se den udvikling. Vi har, og har haft, et helt specielt forhold til de børn, siger Troels Jensen med begejstring i stemmen.

- Nogle af de skolebørn, vi kørte engang har jo selv fået børn, som vi nu kører med. Det er virkeligt sjovt, tilføjer Tina Jensen.

Corona var hård

Som for så mange andre brancher, var corona-nedlukningen hård for Tina og Troels Jensen:

- Da man lukkede ned, havde vi fire biler holdende og en bil, der kørte to-tre ture om dagen. Vi måtte sende chaufførerne hjem og fik kompensation til dem. En af vores chauffører valgte at gå på pension med det samme og en anden sagde op, inden nedlukningen. Lige nu har vi fem biler, hvoraf de tre kører som taxa og de to andre for Flextrafik. På trods af, at coronaen var hård for os, er vi kommet okay igennem det. Nu er restriktionerne lempet, så vi håber da på, at der kommer lidt mere gang i forretningen, siger Troels Jensen.

I forhold til fremtiden, er Troels og Tina Jensen noget usikre:

- Vi må sige, at taxabranchen er usikker. Alle kan få en bevilling i dag og etablere sig som selvstændig taxavognmand. De har kastet rundt med de bevillinger, og indtil nu er dette foregået ind mod København og de større byer. Jeg føler mig overbevist om, at dette dilemma også kommer herudaf på et tidspunkt. Tina og jeg vil ikke ligge og konkurrere mod nogen, som ikke vil yde en ordentlig service og som ikke vil give medarbejderne løn efter overenskomst. Mange andre steder i taxabranchen kører chaufførerne på provisionsløn, og det vil vi ikke være med til, slår Troels Jensen fast.

- Når det er sagt, så håber vi da at overleve i mange år som selvstændige vognmænd. Her på Faxebilerne er vi et godt team og vi føler et stort ansvar for vores medarbejdere, men om vi er her om 25 år, det kan jeg godt tvivle på, tilføjer han.