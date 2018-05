Fit & Sund holdet i Haslev kørte en træningstur på 97 kilometer lørdag for at varme op til Tøse-Runden 2. juni. Foto: Nikolaj Rasch Skou

24 tøser er klar til rulle hurtigt rundt

Den erfarne cykelrytter og holdkaptajn Jeanet Lindholm har igen spændt hjelmen for at stå i spidsen for Fit & Sund holdet i Haslev, der 2. juni 2018 ruller ud på de sjællandske veje for at tilbagelægge 113 kilometer på hjul i Tøse-Runden.